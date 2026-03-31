Ирина Слуцкая: «До сих пор выхожу на лед, чувствую этот адреналин. В этом и есть настоящее счастье»

Слуцкая призналась, что гордится карьерой в фигурном катании.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая сообщила, что гордится своей карьерой.

«Очень часто я возвращаюсь мыслями на лед, где все только начиналось, где было сложно, больно, страшно… но безумно интересно!

Я очень горжусь собой. Не только медалями, хотя их, действительно, было очень много. Я горжусь тем путем, который прошла. Каждым падением, после которого поднималась, каждым утром, когда выходила на лед, даже когда не было сил.

Я бесконечно благодарна своему тренеру за веру в меня, за строгость, за характер. Именно там, в этих непростых тренировках, рождалась я настоящая.

Фигурное катание – это не просто спорт. Это часть моей души. Это история моей жизни, написанная лезвием конька по льду.

И знаете, что самое ценное? Я до сих пор выхожу на лед. До сих пор чувствую этот адреналин. До сих пор могу выступать. В этом и есть настоящее счастье.

Потому что любовь к своему делу не заканчивается вместе с пьедесталом. Она остается с тобой навсегда», – написала Слуцкая.