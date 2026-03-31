Александра Трусова: «Для меня спорт высоких достижений – это про границы человеческих возможностей. Понять, на что ты способен»

Трусова: для меня спорт высоких достижений – это про границы возможностей.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала, что для нее значит спорт.

В январе фигуристка объявила о возвращении на соревнования после длительного перерыва.

«Для меня спорт высоких достижений – это про границы человеческих возможностей.

Понять, на что ты способен. Где твой предел.

Я люблю этот спорт.

Люблю эти ощущения.

Люблю делать то, что делаю», – написала Трусова в соцсети.