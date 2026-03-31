У Радионовой и Кучаева родилась вторая дочь

У Елены Радионовой и Константина Кучаева родилась вторая дочь.

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 по фигурному катанию Елена Радионова и футболист «Ростова» Константин Кучаев стали родителями во второй раз.

«В семье Кучаевых пополнение! У Кости и его супруги Елены родилась еще одна дочка.

Желаем малышке расти здоровой и веселой на радость родителям!» – говорится в посте в телеграм-канале «Ростова ».

В мае 2024 года у пары родилась дочка Виктория.