У Радионовой и Кучаева родилась вторая дочь
Бронзовый призер чемпионата мира-2016 по фигурному катанию Елена Радионова и футболист «Ростова» Константин Кучаев стали родителями во второй раз.
«В семье Кучаевых пополнение! У Кости и его супруги Елены родилась еще одна дочка.
Желаем малышке расти здоровой и веселой на радость родителям!» – говорится в посте в телеграм-канале «Ростова».
В мае 2024 года у пары родилась дочка Виктория.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал ФК «Ростов»
