Жвакин о словах про недостаток тренировок с Трусовой в «Ледниковом»: «Даже не знал, что слова так вырвут из контекста. За нами следила желтая пресса, а я общался со своей аудиторией»

Жвакин заявил, что слова о нехватке тренировок с Трусовой вырваны из контекста.

Актер Иван Жвакин рассказал, что его слова о недостатке совместных тренировок с фигуристкой Александрой Трусово й были вырваны из контекста.

Трусова и Жвакин катались в паре в очередном сезоне шоу «Ледниковый период». В один из дней перед съемками актер написал в чате своего телеграм-канала следующее: «За две недели она была только два дня. У нас очень мало накатки. И я не профессионал. Я ходил на тренировки каждый день и видел, как накатывают другие каждый день по несколько часов. На кону безопасность. У нас много поддержек. Вы не представляете, в каком я сейчас стрессе ».

– Делился с Сашей переживаниями?

– С ней мы много не общались, перекидывались словами только во время тренировок. Она недавно родила, поэтому приезжала на тренировку и сразу убегала домой, чтобы нянчиться с ребенком. Ему полгода, вообще малыш. Я спокойно относился к ее отъездам.

– Но в своем канале ты высказывал недовольство, что Трусова тренируется недостаточно.

– Даже не знал, что слова так вырвут из контекста. За нами следила желтая пресса, а я общался со своей аудиторией. Если бы знал, что слова вызовут хейт, ничего не писал бы.

– Но тем не менее посыл жесткий. Почему вообще выдал такой месседж?

– Я переживал за результат и хотел, чтобы наша пара была на высоком уровне. По крайней мере, все вернулись домой живыми.

– Как Саша отреагировала на твои слова?

– Я сразу объяснил, что имел в виду. Не хотел плохо отзываться о ней. Она знала об этом и прекрасно поняла меня. К ней вообще постоянно повышенный интерес, ведь она фигуристка мирового уровня.

– Трусовой мешало желание вернуться в большой спорт?

– Мы осторожно пробовали новые элементы, изначально это происходило с другим человеком – тренером. Все люди отличаются, поэтому пропорции и вес дают разные ощущения.

Но условие моего участия в проекте было таким: нет права на ошибку. Так и провел восемь номеров. Первый – запускательный, а потом – по накатанной, – рассказал Жвакин.