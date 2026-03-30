Актер Жвакин о паре с Трусовой в «Ледниковом периоде: «Тряслись поджилки, потому что Саша – достояние России»

Актер Жвакин назвал фигуристку Трусову достоянием России.

Актер Иван Жвакин рассказал, как встал в пару с фигуристкой Александрой Трусовой в шоу «Ледниковый период».

Очередной сезон телепроекта завершился 14 марта.

– Что ты знал об Александре Трусовой до приглашения?

– К сожалению, до этого не следил за Олимпийскими играми, но слышал ее фамилию. Когда мне сказали, что в паре со мной будет серебряный призер Олимпиады, во мне взыграла гордость. Но еще тряслись поджилки, потому что Трусова – достояние нашей страны.

Надо было понять: вступаем в эту историю или нет. Но дать заднюю мне никто не дал.

– Чего ожидал от Трусовой: жесткости или лояльности?

– Ни о чем не думал – просто пришел работать. Хорошо познакомились, даже мило, ведь она увидела уровень моего катания, ха-ха!

– Что сказала?

– Ничего! Я приступил к занятиям с тренером, чтобы поработать над техникой, а потом вместе с ней репетировать номера. Целый месяц занимался индивидуально. А Саша… Ну, она серебряный призер ОИ, человек с характером, потому что росла в конкурентной среде.

– Как ты ее опишешь?

– Она требовательная, дисциплинированная. Слушался всех указаний Саши.

– Какое оказалось самым ценным ?

– Она говорила: «Расслабься и получай удовольствие». Но я чувствовал себя белой вороной в такой обстановке, когда нужно было в кратчайшие сроки показать результат, – рассказал Жвакин.