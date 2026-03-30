Аделия Петросян рассказала о потере паспорта и ключей от квартиры во время поездки на Олимпиаду

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала о потере паспорта и ключей во время поездки на Олимпиаду-2026 в Милан.

– Когда выезжали из Милана, мы обнаружили, что не знаем, где наши ключи.

– Когда уже возвращались в Москву?

– Да. У меня тоже не было ключей от нашей квартиры. Мы прилетаем в час ночи во Внуково – узнаем, что не прилетел и чемодан еще в плюс ко всему. Пока все это оформляли, уже стукнуло четыре часа ночи. Соответственно, надо куда-то ехать ночевать – мы искали, в какой отель бы поехать. <...>

– Я правильно понимаю, что ты забыла где-то ключи, приехала в Москву? И в какой момент ты вспомнила, что у тебя нет ключей? Случайно не в тот момент, когда ты отошла от журналистов, которые навязчиво к тебе подошли?

– Нет. Мы уже поняли, что ключей нет, в аэропорту. Когда мама начала [искать] в пальто – там должны были быть ключи, но их там не оказалось. Потом смотрит в сумке – их там тоже нет.

Когда мы прилетели, – и чемодан потом тоже приехал к нам домой, – ключей там тоже не было. В общем, они остались в Милане.

– Вам их из Милана довезли (показывает на ключи – Спортс’’)?

– Нет, это новые.

– Я представляю, что это такое, особенно когда теряешь айфон – это часто бывает с людьми. И они такие сразу: «А-а-а-а»! То же самое с ключами?

– Хуже, потому что ночевать негде было.

– Но хуже потерять паспорт.

– Вы сейчас хорошо пошутили. Я его тоже потеряла, российский.

– Реально? Ты восстановила хотя бы?

– Вот завтра-послезавтра пойдем.

– А как ты паспорт потеряла?

– А вот это не знаю. Потому что обычно все документы хранятся в комнате у мамы. Не помню вообще, брала я его, нужен был он мне когда-то... Исчез и исчез, – сказала Петросян в выпуске шоу «ALEKÓ In my bag».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Честно говоря, в ее ситуации какое-то крайне халатное отношение к документам. Всё-таки спортсменов у нас в каком-то парнике выращивают и всё за них решают. Вот они потом и не знают, какие препараты принимали и что с их документами происходит.
Про препараты то они как раз всё знают, и даже журнальчик ведут и всё новое с РУСАДА/ВАДА согласуют. Но в остальном родители помогают, это так, они ж в той же женской одиночке в массе своей и до 20 лет не докатывают.
Журнальчик ведут по указке, наверняка. Даже не понимая, что вводят. Хорошо, если это не так, конечно.
Понимаю, от стресса еще не так, бывает, отшибает память и становишься рассеянной, как тот самый персонаж с улицы Бассейной( Непросто дались Аделии эти ОИ, ясное дело, что для всех это стресс, но у большинства спортсменов были различные приятные плюшки от этих соревнований, чего не сказать про наших ребят. Адель в этом плане мне видится более чувствительной, чем Пётр, который показал просто феноменальную стрессоустойчивость и взял от этих игр всё)
Петр постарше все-таки, в таком возрасте пять лет - это существенная разница, он и живет уже не с родителями. Да и окружение у Петра другое.
Мама Петра говорила в интервью, что он на ОИ очень сильно переживал, просто болельщики этого не видели. Она несколько раз это отметила. Что все почему то думают, что он там кайфует. А его также всего трясло перед выступлением, как никогда раньше. Но он умеет хорошо скрывать, внешне не показывает, создает видимость спокойствия
Поиграл на пианино, снял кружочек из автобусы и все подумали, да Пете там наплевать на все
Аделия не снимала кружочки и все продолжают думать, что она там страдала с мамой взаперти
Т.е все делают какие то выводы от выложенного в сеть контента
Малинин выкладывал много всего, где он кайфует, но почему то в самый решающий момент развалился и разрыдался.
А Аделия всего 1 ошибку допустила и нигде ничего больше не сорвала
А насчет ключей, так их же мама потеряла, а не Аделия
А паспорт потерян российский, который в Милан она не брала и потерян также мамой
Это чем же в Милане занималась мама, что потеряла паспорта и ключи от квартиры?
Могли из сумки выпасть. Или когда что-то из карманов вытаскивала
Бухать меньше надо
