Аделия Петросян рассказала о потере паспорта и ключей от квартиры во время поездки на Олимпиаду

Аделия Петросян рассказала о потере паспорта и ключей от квартиры.

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала о потере паспорта и ключей во время поездки на Олимпиаду-2026 в Милан.

– Когда выезжали из Милана, мы обнаружили, что не знаем, где наши ключи.

– Когда уже возвращались в Москву?

– Да. У меня тоже не было ключей от нашей квартиры. Мы прилетаем в час ночи во Внуково – узнаем, что не прилетел и чемодан еще в плюс ко всему. Пока все это оформляли, уже стукнуло четыре часа ночи. Соответственно, надо куда-то ехать ночевать – мы искали, в какой отель бы поехать. <...>

– Я правильно понимаю, что ты забыла где-то ключи, приехала в Москву? И в какой момент ты вспомнила, что у тебя нет ключей? Случайно не в тот момент, когда ты отошла от журналистов, которые навязчиво к тебе подошли?

– Нет. Мы уже поняли, что ключей нет, в аэропорту. Когда мама начала [искать] в пальто – там должны были быть ключи, но их там не оказалось. Потом смотрит в сумке – их там тоже нет.

Когда мы прилетели, – и чемодан потом тоже приехал к нам домой, – ключей там тоже не было. В общем, они остались в Милане.

– Вам их из Милана довезли (показывает на ключи – Спортс’’)?

– Нет, это новые.

– Я представляю, что это такое, особенно когда теряешь айфон – это часто бывает с людьми. И они такие сразу: «А-а-а-а»! То же самое с ключами?

– Хуже, потому что ночевать негде было.

– Но хуже потерять паспорт.

– Вы сейчас хорошо пошутили. Я его тоже потеряла, российский.

– Реально? Ты восстановила хотя бы?

– Вот завтра-послезавтра пойдем.

– А как ты паспорт потеряла?

– А вот это не знаю. Потому что обычно все документы хранятся в комнате у мамы. Не помню вообще, брала я его, нужен был он мне когда-то... Исчез и исчез, – сказала Петросян в выпуске шоу «ALEKÓ In my bag ».