Синицина о порезе коньком на шоу: «Я вообще не почувствовала – видимо, на адреналине. Сразу отвезли в больницу, все зашили и отпустили домой. Сейчас у меня все отлично»

Чемпионка мира 2021 года в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о своем самочувствии после пореза ноги на льду.

27 марта в Москве проходило шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет». Синицина получила травму, когда ее партнер Никита Кацалапов во время проката случайно порезал ее лезвием конька. Он уносил фигуристку со льда на руках.

«Я честно вам скажу, что я вообще не почувствовала – видимо, на адреналине. Такое часто бывает, когда ты на эмоциях не чувствуешь боль так, как она на самом деле есть. Такое часто бывает, когда мы чуть-чуть можем себя лезвием задеть, ударить ботинком – обычно это просто маленький синяк и так далее. В принципе, я так и подумала сначала. Почувствовала, что удар тупой – не острый.

Еду и чувствую, что давление небольшое присутствует. И продолжаю дальше, пока Никита меня не останавливает: «Все, дальше нельзя, ты посмотри». Я такая: «Поехали дальше!» Но он говорит: «Дальше нельзя!»

И дальше в какой‑то момент я делаю перепрыжку и вижу свои коньки, платье, ногу – и понимаю, что там все не очень просто. Мы закончили [прокат], Никита меня быстренько берет на руки и увозит за кулисы.

Там, естественно, мне предоставляют первую помощь – у нас всегда есть дежурная бригада скорой, которая может это сделать. Все это очень быстро, четко, сразу отвезли в больницу, сразу же все зашили и отпустили домой. Все очень офигенно, сейчас у меня все отлично! Всех люблю, целую, обнимаю», – сказала Синицина в видео для своего телеграм-канала.