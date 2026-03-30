Аделия Петросян: «Я бы очень хотела показать образ Эсмеральды – мне кажется, я бы смогла передать его. И можно еще Жасмин для разнообразия»

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян хотела бы выступить на льду в образе Эсмеральды.

Петросян стала гостьей в новом выпуске шоу «ALEKÓ In my bag».

– Я хочу отойти от темы турниров к теме шоу. Я знаю, что ты пока не участвовала в театрализованных ледовых шоу, при этом фанаты часто, так скажем, любят применять к спортсменам разные образы и программы. А у тебя самой есть образ мечты?

– Я бы очень хотела станцевать, показать образ Эсмеральды. Мне кажется, я бы смогла передать этот образ. И можно еще для разнообразия, может быть, Жасмин.

– А расскажи по поводу костюмов, кто их подбирает? Ты это делаешь? Или костюмер, или мама?

– У нас есть в штабе художник по костюмам Ольга Рябенко. И вместе с нашим тренерским штабом как раз таки все согласовывается. Иногда учитываются мои желания, иногда нет. И создаются все эти костюмы. Удобно или не удобно, как смотрится – стараются прислушиваться, – сказала Петросян.

