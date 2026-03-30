Аделия Петросян: «Наверное, должны были быть соревнования, где мы могли прочувствовать атмосферу и поверить, что Олимпиада – это то, к чему ты стремился. А таких ощущений не было»

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала о своем отношении к Олимпийским играм.

Петросян стала гостьей в новом выпуске шоу «ALEKÓ In my bag ». На Олимпиаде-2026 в Милане она заняла шестое место.

– Олимпиада для зрителей со стороны – жанр, так скажем, развлекательный. А для спортсменов как будто бы это прежде всего про невероятную концентрацию и напряжение. Расскажи, какая Олимпиада на самом деле?

– Все-таки, пожалуй, это не про удовольствие, для начала. Лично про меня.

Я выходила сначала полностью сконцентрированной, и даже когда мне говорили, что зал просто кричал, когда я выходила на разминку, я даже не так слышала все это отчетливо. Все равно это было все у меня в себе. И только после короткой программы я услышала на полную мощность зрительский зал.

Поэтому все-таки некоторые эмоции были то ли смазаны, то ли немножко не так воспринимались, как на самом деле. Все было на концентрации, на такой сжатости. И перед произвольной программой я совсем уже в себя ушла и старалась просто в себе быть.

– То есть ты выходишь и в моменте не слышишь этот гул, овации?

– Режим шумоподавления!

Естественно, ты все слышишь, но пытаешься как-то абстрагироваться от этого.

– Есть такое ощущение, что для любого спортсмена Олимпиада – это вершина и предел мечтаний. Но когда ты уже оказываешься там, понимаешь ли ты, что это действительно предел мечтаний? Или открываются еще больше целей?

– На самом деле это очень хороший вопрос. Раньше, наверное, Олимпиада – это и была цель всей жизни спортсмена. Но сейчас, когда мы закрыты, четыре года уже сидим, не выступая на международной арене, даже любой этап Гран-при за границей – это уже какая-то цель, мечта.

Мы катаемся в России, и у нас федерация фигурного катания держит все на высочайшем уровне, за что им огромная благодарность. Но все-таки, когда ты выходишь на Олимпиаду, наверное, должны были быть какие-то соревнования, кроме отборочного турнира, где мы могли прочувствовать всю эту атмосферу и поверить, что Олимпиада – это то самое, к чему ты стремился. А таких ощущений не было. Как будто просто вышел, и ты не понимаешь: как, что, где, – сказала Петросян.