ISU не будет пересматривать оценки Фир и Гибсона на ЧМ-2026. Дуэт хотел обжаловать штраф в произвольном танце

Оценки британских танцоров на чемпионате мира не будут пересматриваться.

Международный союз конькобежцев не будет пересматривать результаты турнира танцоров на ЧМ-2026 после жалобы британцев Лайлы Фир и Льюиса Гибсона .

Дуэт получил штраф 2 балла в произвольном танце за недопустимый элемент, из-за чего упустил бронзу турнира.

«Это решение, которое принимают непосредственно в ходе выступления, оно является окончательным и не подлежит обжалованию.

Существует хорошо отлаженный процесс рассмотрения и анализа результатов всех соревнований, при котором справедливость по отношению к фигуристам имеет первостепенное значение», – говорится в заявлении ISU .

