ISU не будет пересматривать оценки Фир и Гибсона на ЧМ-2026. Дуэт хотел обжаловать штраф в произвольном танце
Оценки британских танцоров на чемпионате мира не будут пересматриваться.
Международный союз конькобежцев не будет пересматривать результаты турнира танцоров на ЧМ-2026 после жалобы британцев Лайлы Фир и Льюиса Гибсона.
Дуэт получил штраф 2 балла в произвольном танце за недопустимый элемент, из-за чего упустил бронзу турнира.
«Это решение, которое принимают непосредственно в ходе выступления, оно является окончательным и не подлежит обжалованию.
Существует хорошо отлаженный процесс рассмотрения и анализа результатов всех соревнований, при котором справедливость по отношению к фигуристам имеет первостепенное значение», – говорится в заявлении ISU.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Reuters
Весь сезон не было претензий к британской паре, а тут вдруг неожиданно появились.
Фир-Гибсон - не мои фигуристы, считаю, что их не должно быть на пьедестале, но не таким жульническим способом!
Нмчего не имею против Зингас-Колесник, ради которых тех.бригада притопила британцев, они действительно перспективны и не зря первой парой от США теперь продвигаются. Но в танцах заехать в медали на дебютном ЧМ по взрослым.....Ну это что-то слишком. Даже Сизерон с Пападакис на своем первом ЧМ были лишь 13-ыми.....
Причем я уверена, что если бы Чоки поехали на этот ЧМ, то никакого дидакшена у Лайлы бы не нашли. А так - ну не могут же американцы без медали уехать
Но Британская Федерация все равно молодцы, что делают хоть что то, что отстаивают интересы своих спортсменов и защищают их как могут. Случись подобное с нашими Сихарулидзе первый бы сказал что сами виноваты, и даже не пикнул бы в адрес ISU.