11

ISU не будет пересматривать оценки Фир и Гибсона на ЧМ-2026. Дуэт хотел обжаловать штраф в произвольном танце

Оценки британских танцоров на чемпионате мира не будут пересматриваться.

Международный союз конькобежцев не будет пересматривать результаты турнира танцоров на ЧМ-2026 после жалобы британцев Лайлы Фир и Льюиса Гибсона.

Дуэт получил штраф 2 балла в произвольном танце за недопустимый элемент, из-за чего упустил бронзу турнира.

«Это решение, которое принимают непосредственно в ходе выступления, оно является окончательным и не подлежит обжалованию.

Существует хорошо отлаженный процесс рассмотрения и анализа результатов всех соревнований, при котором справедливость по отношению к фигуристам имеет первостепенное значение», – говорится в заявлении ISU.

Судейский скандал в танцах: британцы упустили бронзу из-за штрафа, который никто не понял

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Reuters
logoЛайла Фир
logoЛьюис Гибсон
logoISU
logoсборная Великобритании
logoчемпионат мира по фигурному катанию
танцы на льду
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
М-да, хочется пожелать ИСУ и судейскому корпусу быть последовательными.
Весь сезон не было претензий к британской паре, а тут вдруг неожиданно появились.
Фир-Гибсон - не мои фигуристы, считаю, что их не должно быть на пьедестале, но не таким жульническим способом!
В,жизни бы не подумала, что буду зашищать дуэт Лайлы с Льюисом, но тут реально некрасивая ситуация с этим дедакшеном.
Нмчего не имею против Зингас-Колесник, ради которых тех.бригада притопила британцев, они действительно перспективны и не зря первой парой от США теперь продвигаются. Но в танцах заехать в медали на дебютном ЧМ по взрослым.....Ну это что-то слишком. Даже Сизерон с Пападакис на своем первом ЧМ были лишь 13-ыми.....
Причем я уверена, что если бы Чоки поехали на этот ЧМ, то никакого дидакшена у Лайлы бы не нашли. А так - ну не могут же американцы без медали уехать
В межсезонье ИСУ должен проводить для судей углубленные семинары. То, что происходит в последнее время ни в какие ворота. Особенно со второй оценкой.
Да сразу было понятно ,что МСК не будет шевелиться что бы пересматривать оценки Британской пары - пересмотри и на будущее такой "снежный ком " посыплется с горы на них от фигуристов , так как только победители в спорте довольны своими результатами ,а в фигурном катании постоянно претензии к судьям к их нечёткой работе !
А что за процесс рассмотрения и анализа результатов? Никогда о таком не слышала.
Ответ fada
Судьи собираются после соревнований. Видимо, анализируют и такие моменты в судействе.
Ну они хотя бы попробовали. А Сиха всё устраивает. Неть и ненадоть
Чем дальше в лес, тем больше ISU в том дремучем судейском лесу...
Ожидаемо: не для того искали повод, чтобы потом это признать!
А что, комментаторы спортса потеряли уже папу Лайлы? Где он, ау
ISU будет что то говорить о справедливости к фигуристам. Смешно. Они про что угодно только не про справедливость. От людей которые легко наших отстранили и не спешат возвращать справедливости в оценках тем более не дождаться.
Но Британская Федерация все равно молодцы, что делают хоть что то, что отстаивают интересы своих спортсменов и защищают их как могут. Случись подобное с нашими Сихарулидзе первый бы сказал что сами виноваты, и даже не пикнул бы в адрес ISU.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Итоги чемпионата мира-2026 в Праге – премьера в видеоформате!
сегодня, 06:40Видео
Судейский скандал в танцах: британцы упустили бронзу из-за штрафа, который никто не понял
сегодня, 02:40
Тарасова о бронзе Зингас и Колесника: «Судьи не сделали ничего неправильного, как это ни странно. Британцы же скользят плохо»
вчера, 16:04
Рекомендуем
Главные новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Итоги чемпионата мира-2026 в Праге – премьера в видеоформате!
сегодня, 06:40Видео
Вайцеховская о костюме Фурнье-Бодри в ритм-танце: «Этот наряд отражает суть нынешней Лоранс. Остающейся королевой фактически в неглиже»
сегодня, 06:25
Илья Малинин: «Мода для меня – это уникальность, возможность носить что захочется, а также сделать некое заявление»
вчера, 20:53
Игнатов выступит в туре команды Тутберидзе
вчера, 20:12
Фурнье-Бодри и Сизерон стали фигуристами года по версии ISU Skating Awards
вчера, 19:55
Малинин победил в номинации «Лучший костюм» премии ISU Skating Awards
вчера, 19:46
Ди Гульельмо признан лучшим тренером по версии ISU Skating Awards, Ришо – лучшим хореографом
вчера, 19:38
Кагияма взял премию ISU Skating Awards в номинации «Лучшая программа»
вчера, 19:26
Тарасова о бронзе Зингас и Колесника: «Судьи не сделали ничего неправильного, как это ни странно. Британцы же скользят плохо»
вчера, 16:04
«Историческое фото с моим заклятым другом». Плющенко выложил фотографию с Ягудиным
вчера, 15:53Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Рекомендуем