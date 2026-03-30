Выпуск, который вы так долго ждали, уже доступен! Новая студия, новый формат, новая заставка, но градус обсуждений остался прежним.

Поговорили о том, зачем судьи завышают баллы Илье Малинину, не пора ли Каори Сакамото передумать и остаться в фигурном катании еще на пару сезонов, и с чем связан стремительный взлет Эмилии Зингас и Вадима Колесника.

Марго Робби, Бейонсе и Тейлор Свифт тоже вспоминали!

ТАЙМКОДЫ

0:00 – Дебют «Чистого хвоста» в видео! Мы досматривали танцы перед эфиром

5:05 – ЧМ-2026 после Олимпиады – отличный! А стадион O2 в Праге – шикарный, как в Бостоне и Омске

10:28 – Фир и Гибсона обокрали, а Зингасу и Колесника подарили бронзу! Но чем нам не понравились молодые американцы?

17:33 – Фурнье-Бодри и Сизерон – единственные олимпийские чемпионы, которые приехали в Прагу. А что дальше – уйдут или останутся?

20:42 – Гиллес и Пуарье вернули «Грозовой перевал», чтобы побороться за золото или унести ноги от Колесника?

24:00 – Майя включается из Праги и делится топом впечатлений с ЧМ-2026

30:19 – что круче – ЧМ или Олимпиада?

33:53 – если бы на ЧМ приехала Алиса Лью, она бы проиграла Сакамото?

37:23 – Сакамото уходит, потому что устала и хочет тренировать?

42:46 – бронза Нины Пинзарроне – главная сенсация ЧМ?

47:07 – откуда у Моне Чибы самое компонентное катание? И что случилось с Эмбер Гленн?

50:51 – Малинин проехал без куража, нервно. Боялся ошибиться?

56:53 – Малинин получил рекордные компоненты, хотя Кагияма откатал гораздо эмоциональнее и сильнее

58:52 – Адам Сяо Хим Фа – боль. Что с ним?

1:01:33 – Две минуты на пары!