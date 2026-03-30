  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  Вайцеховская о костюме Фурнье-Бодри в ритм-танце: «Этот наряд отражает суть нынешней Лоранс. Остающейся королевой фактически в неглиже»
12

Вайцеховская о костюме Фурнье-Бодри в ритм-танце: «Этот наряд отражает суть нынешней Лоранс. Остающейся королевой фактически в неглиже»

Журналистка Елена Вайцеховская высказалась о премии ISU Skating Awards.

«Если бы я участвовала в голосовании ISU, приз за лучшую постановку отдала бы, наверное, короткой программе не Юмы Кагиямы, а Каори Сакамото Time to Say Goodbye.

Да, программа Юмы лучше подходит под определение entertainment, в то время как то, что катает Каори – это ни разу не развлечение, а серьезнейшая и очень драматическая миниатюра. Где каждый жест идеально вписан в соответствующий музыкальный акцент, где фигуристка в каждую секунду программы понимает, что именно она катает, вкладывает в прокат все свои эмоции, но при этом не позволяет пострадать ни одному из элементов, не отпускает себя из этой канвы собственной жизни, которая прямо сейчас на глазах всего мира подходит к завершению.

Психологически такое очень сложно катать. И очень страшно, наверное, Но дело даже не в этом. Программа Сакамото заставляет задуматься об огромном количестве вещей, на которых в текучке бытовой жизни люди предпочитают вообще не заострять внимание. Остановиться, оглянуться – это именно про такую программу. Поэтому она и пробивает до слез, и ценна прежде всего именно этим.

Развлечь публику, сплясав веселое, не в пример проще.

Собственно, если говорить о номинациях в целом, определенное сомнение (помимо лучшей программы) у меня вызывают всего две позиции. Понятно, что нельзя было оставить вообще без призов Илью Малинина, но, если выбирать лучший костюм по принципу красивой дизайнерской вещи на красивом манекене, то почему бы, как говорится, и не?

Не думала, что это скажу, тем более, что впервые увидев платье (хотя какое это нафиг платье?) Лоранс Фурнье-Бодри для ритм-танца, испытала, скорее, внутреннее неприятие. Но – да. Именно этот безумный пыльно-розовый корсет-трусы. Надеть такое и выйти на лед – уже требует от женщины определенного мужества даже при идеальной фигуре. Но именно этот наряд прекрасно отражает суть нынешней Лоранс. Готовой идти на все, ради задуманного. Остающейся королевой фактически в неглиже. Не проседающей и не теряющей себя под безумным давлением и критикой в связи с бывшим партнером.

Фактически Лоранс и есть самый ценный фигурист сезона, с которым не задумываясь можно хоть в разведку, хоть на пьедестал, хоть груши воровать. И я даже не знаю, что могло бы отразить внутреннюю суть этой фигуристки лучше, чем та одежка, по которой ее в этом сезоне встретил мир», – написала Вайцеховская.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
logoЮма Кагияма
logoISU Skating Awards
logoЛоранс Фурнье-Бодри
мужское катание
танцы на льду
logoГийом Сизерон
Елена Вайцеховская
logoКаори Сакамото
женское катание
logoсборная Франции
logoсборная Японии
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гляди, как лихо Вайцеховская выписывает индульгенции импортным спортсменам. Напяль такое любая из наших - катком прошлась бы, укатав ее вместе с ТШ. Ну кроме АП, конечно.
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ну вот чтоб такое «напялить», нужно внутреннее содержание, речь об этом. Редкая женщина будет смотреться в этом непошло.
Ответ Doc74
Это самое "внутреннее содержание" Вайц способна разглядеть и оправдать только в импортном спортсмене или в штабе АП, речь об этом. Все иные - в асфальт.
А я соглашусь с Вайцеховской. Лоранс - королева.
Отличный корсет-трусы. Абсолютно невульгарный, в меру закрытый. Какое там особое мужество, тем более с ее прекрасной фигурой? Но ЛоЛо молодец, спору нет. Звезда.
Ответ deli_skate
Трусы половину ягодиц не закрывают) это называется "в меру закрытый"?
Почему только про ее такой костюм говорят? У Пайпер ,по сути, такой же в кп
Меня удивляет не Войцеховская, а некоторые здешние комментаторы, которые накидывались на Луну за ее пляжный костюм, но поддакивают Войцеховской за оправдание фактически одного нижнего белья, которое выглядит намного вызывающе.
Лоранс- королева, ей всё идёт! А корсет идеален для Vouge
Программа Сакамото заставляет задуматься об огромном количестве вещей (с)
Ну не знаю. Я просто смотрю ее программ, особо ни о чем не задумываясь. По-моему, все эти попытки пофилософствовать и все эти дифирамбы слишком преувеличены.
Корсет Лоранс мне совсем не нравится, так же как и корсет Пайпер. За лучший костюм я бы дала премию Хэин Ли [короткая программа] или Насте Губановой [пп]
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
