4

Илья Малинин: «Мода для меня – это уникальность, возможность носить что захочется, а также сделать некое заявление»

Трехкратный чемпион мира американец Илья Малинин рассказал о своем отношении к моде. 

Сегодня Малинин пришел на церемонию награждения ISU Skating Awards в черной искусственной шубе.

– Что для тебя мода?

– Это уникальность, возможность носить что захочется, а также сделать некое заявление.

– Где ты обычно покупаешь одежду?

– В разных местах. Зависит от того, за что зацепится глаз. Например, вот это [показывает на шубу] мне понравилось в интернете, и мы это купили. Это не обязательно должно быть чем-то дизайнерским и дорогим, можно просто находить полезные вещи.

– Магазины онлайн или оффлайн?

– То и другое, не так важно.

– Любимые цвета?

– Думаю, это очевидно: черный, желтый.

– Любимые места для шопинга?

– Наверное, Милан, Париж, Япония, — сказал Малинин в интервью Okko.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
logoИлья Малинин
logoISU Skating Awards
logoOkko
светская хроника
logoсборная США
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Эта шуба это нечто вообще, будто у мамы-сибирячки взял поносить)
Интересно, что ж это за заявление то такое он хочет сделать своими образами?
Ответ Варвара Барыкина_1116413611
Это перевод с английского, он корявый. В оригинале там говорится, что через одежду можно самовыражаться
Илюш, а слабо тебе, как земляк твоей мамы ШурА, выйти в шубе и труселях
Вот это будет заявление.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
