Илья Малинин: «Мода для меня – это уникальность, возможность носить что захочется, а также сделать некое заявление»

Малинин: мода для меня – это возможность сделать заявление.

Трехкратный чемпион мира американец Илья Малинин рассказал о своем отношении к моде.

Сегодня Малинин пришел на церемонию награждения ISU Skating Awards в черной искусственной шубе.

– Что для тебя мода?

– Это уникальность, возможность носить что захочется, а также сделать некое заявление.

– Где ты обычно покупаешь одежду?

– В разных местах. Зависит от того, за что зацепится глаз. Например, вот это [показывает на шубу] мне понравилось в интернете, и мы это купили. Это не обязательно должно быть чем-то дизайнерским и дорогим, можно просто находить полезные вещи.

– Магазины онлайн или оффлайн?

– То и другое, не так важно.

– Любимые цвета?

– Думаю, это очевидно: черный, желтый.

– Любимые места для шопинга?

– Наверное, Милан, Париж, Япония, — сказал Малинин в интервью Okko.