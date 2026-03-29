Илья Малинин: «Мода для меня – это уникальность, возможность носить что захочется, а также сделать некое заявление»
Трехкратный чемпион мира американец Илья Малинин рассказал о своем отношении к моде.
Сегодня Малинин пришел на церемонию награждения ISU Skating Awards в черной искусственной шубе.
– Что для тебя мода?
– Это уникальность, возможность носить что захочется, а также сделать некое заявление.
– Где ты обычно покупаешь одежду?
– В разных местах. Зависит от того, за что зацепится глаз. Например, вот это [показывает на шубу] мне понравилось в интернете, и мы это купили. Это не обязательно должно быть чем-то дизайнерским и дорогим, можно просто находить полезные вещи.
– Магазины онлайн или оффлайн?
– То и другое, не так важно.
– Любимые цвета?
– Думаю, это очевидно: черный, желтый.
– Любимые места для шопинга?
– Наверное, Милан, Париж, Япония, — сказал Малинин в интервью Okko.
Вот это будет заявление.