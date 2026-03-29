7

Фурнье-Бодри и Сизерон стали фигуристами года по версии ISU Skating Awards

Французские танцоры на льду Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон стали фигуристами года по версии премии ISU Skating Awards. 

Для них это первый совместный сезон. Они победили на Олимпийских играх в Милане, выиграли золото чемпионатов мира и Европы, двух этапов Гран-при и чемпионата Франции, а также стали вторыми в финале Гран-при. 

Новичком года признана японка Ами Накаи, бронзовый призер Олимпиады-2026. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoсборная Японии
logoАми Накаи
женское катание
logoсборная Франции
logoЛоранс Фурнье-Бодри
logoГийом Сизерон
танцы на льду
logoISU Skating Awards
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это здорово! Рада за них!
Логично, в первом же сезоне выиграли все соревнования кроме ФГП.
И Ами заслуженно, только ЧМ не получился.
Бодри и Сизерон: "Ну а кто еще бы"? (с)
Ами Накаи - наверно самые большие эмоции на олимпиаде, когда считала, что заняла четвертое место, и не могла поверить.
Заслуженная и достойная награда для ФБС, которую они получили по праву от ISU. Лоранс и Гийом провели триумфальный сезон и своими прокатами влюбили в себя болельщиков ФК.
А кроме них - и некому🤷‍♂️
Они ж так Пападакис добьют совсем
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем