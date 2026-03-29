Фурнье-Бодри и Сизерон стали фигуристами года по версии ISU Skating Awards

Фурнье-Бодри и Сизерон – фигуристы года по версии ISU Skating Awards.

Французские танцоры на льду Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон стали фигуристами года по версии премии ISU Skating Awards.

Для них это первый совместный сезон. Они победили на Олимпийских играх в Милане, выиграли золото чемпионатов мира и Европы, двух этапов Гран-при и чемпионата Франции, а также стали вторыми в финале Гран-при.

Новичком года признана японка Ами Накаи, бронзовый призер Олимпиады-2026.