Малинин победил в номинации «Лучший костюм» премии ISU Skating Awards
Костюм Малинина признан лучшим на премии ISU Skating Awards.
Костюм американского фигуриста Ильи Малинина к произвольной программе признан лучшим по версии ISU Skating Awards.
Его создала японский дизайнер Сатоми Ито.
Ранее Малинин получил золотой перстень ISU за мировой рекорд по баллам за две программы и за исполнение семи четверных прыжков в произвольной.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Вкус у Ильи конечно очень специфичный в одежде, он конечно сам говорил, что любит неординарную моду, но тут уже образы то как у священника, то как у главы борделя, то как у богатого алкоголика)
Бренды по типу Рик Оувенс и Баленсиага должны его заприметить, он хорошо впишется в их концепт