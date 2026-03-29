Малинин победил в номинации «Лучший костюм» премии ISU Skating Awards

Костюм Малинина признан лучшим на премии ISU Skating Awards.

Костюм американского фигуриста Ильи Малинина к произвольной программе признан лучшим по версии ISU Skating Awards .

Его создала японский дизайнер Сатоми Ито.

Ранее Малинин получил золотой перстень ISU за мировой рекорд по баллам за две программы и за исполнение семи четверных прыжков в произвольной.