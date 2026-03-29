Ди Гульельмо признан лучшим тренером по версии ISU Skating Awards, Ришо – лучшим хореографом

Тренер Алисы Лью получил награду премии ISU.

Филипп Ди Гульельмо победил в номинации «Лучший тренер» премии ISU Skating Awards.

В сезоне-2025/26 ученица Ди Гульельмо американка Алиса Лью выиграла золото финала Гран-при и Олимпийских игр в личных соревнованиях и в команде.

Бенуа Ришо одержал победу в номинации «Лучший хореограф». В этом сезоне он ставил программы Каори Сакамото, Стивену Гоголеву, Нике Эгадзе, Минерве Фабьен Хазе и Никите Володину, Адаму Сяо Хим Фа и другим фигуристам.