Ди Гульельмо признан лучшим тренером по версии ISU Skating Awards, Ришо – лучшим хореографом
Тренер Алисы Лью получил награду премии ISU.
Филипп Ди Гульельмо победил в номинации «Лучший тренер» премии ISU Skating Awards.
В сезоне-2025/26 ученица Ди Гульельмо американка Алиса Лью выиграла золото финала Гран-при и Олимпийских игр в личных соревнованиях и в команде.
Бенуа Ришо одержал победу в номинации «Лучший хореограф». В этом сезоне он ставил программы Каори Сакамото, Стивену Гоголеву, Нике Эгадзе, Минерве Фабьен Хазе и Никите Володину, Адаму Сяо Хим Фа и другим фигуристам.
Ришо поздравляю, отработал весь сезон не меньше фигуристов. Даже на этом ЧМ приложил руку к золоту, серебру в парах, бронзе в танцах, золоту и бронзе у дев.
Таланту и работоспособности Ришо приходится только удивляться и поражаться. Ставит успешные программы фигуристам из разных стран во всех дисциплинах ФК.
Я бы отдал лучшего хореографа Массмо Скалли. Ришо хорош конечно, но одна программа под Макартур Парк бьет десятки от Ришо. Это просто другой уровень, и возможно такого больше никогда уже не будет.
За Ришо рада, он заслужил!!
