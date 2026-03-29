Кагияма взял премию ISU Skating Awards в номинации «Лучшая программа»
Юма Кагияма победил в номинации «Лучшая программа» премии ISU.
Короткая программа японца Юмы Кагиямы победила в номинации «Лучшая программа» премии ISU Skating Awards.
Программа поставлена под композицию «I wish» Стиви Уандера в кавер-версии Хаято Сумино и Марцина.
Постановщиком является канадский хореограф Лори Николь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
6 комментариев
Юмочка - топчик, а его прокаты этой короткой программы на ФГП и в команднике ОИ - золотой фонд фк.
Юмочка - топчик, а его прокаты этой короткой программы на ФГП и в команднике ОИ - золотой фонд фк.
Это правда! Пойду пересмотрю) И произвольная у него в этом году тоже шедевральна, как и его вчерашний прокат.
Спортс, давайте статью про наряды на премии, как в прошлом году, там тот ещё показ мод сейчас)
Спортс, давайте статью про наряды на премии, как в прошлом году, там тот ещё показ мод сейчас)
Да, тоже смотрю и хихикаю )
Такое чувство, что это какие-то кринжовые подарки от фанатов чемпионам их сердец.
Огласили бы уже весь список сразу в одном. Например, Малинин - лучший костюм. Бенуа Ришо - хореограф. Не зря столько курток поменял )
