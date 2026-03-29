Тарасова о бронзе Зингас и Колесника: «Судьи не сделали ничего неправильного, как это ни странно. Британцы же скользят плохо»

Тарасова считает, что американцы справедливо стали 3-ми в танцах на льду на ЧМ.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах в танцах на льду на чемпионате мира в Праге.

Третье место заняли американские фигуристы Эмилия Зингас и Вадим Колесник. Они на 0,22 балла опередили представителей Великобритании Лайлу Фир и Льюиса Гибсона – это произошло после того, как судьи на два балла оштрафовали британцев за стационарную поддержку на прямых руках.

«Считаю, что американцы были сильнее и интереснее. Британцы же скользят плохо. Судьи, мне кажется, не сделали ничего неправильного, как это ни странно.

Я еще думала, как можно ставить ту пару, которая не катается, вперед, неужели судьи не видят этого. Это же главное», – сказала Тарасова.

