  • Тарасова о бронзе Зингас и Колесника: «Судьи не сделали ничего неправильного, как это ни странно. Британцы же скользят плохо»
Тарасова о бронзе Зингас и Колесника: «Судьи не сделали ничего неправильного, как это ни странно. Британцы же скользят плохо»

Тарасова считает, что американцы справедливо стали 3-ми в танцах на льду на ЧМ.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах в танцах на льду на чемпионате мира в Праге. 

Третье место заняли американские фигуристы Эмилия Зингас и Вадим Колесник. Они на 0,22 балла опередили представителей Великобритании Лайлу Фир и Льюиса Гибсона – это произошло после того, как судьи на два балла оштрафовали британцев за стационарную поддержку на прямых руках. 

«Считаю, что американцы были сильнее и интереснее. Британцы же скользят плохо. Судьи, мне кажется, не сделали ничего неправильного, как это ни странно.

Я еще думала, как можно ставить ту пару, которая не катается, вперед, неужели судьи не видят этого. Это же главное», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Вадим Колесник
Льюис Гибсон
чемпионат мира по фигурному катанию
сборная США
Татьяна Тарасова
танцы на льду
Эмилия Зингас
сборная Великобритании
Лайла Фир
ТАСС
Ну так и ставили бы им оценки честные все время, а не когда вдруг по надобилось затащить американскую пару на подиум сомнительным дедакшеном. И вопросов бы не было.
Кхм, ну вообще-то и Степанова не особо едет.
Ответ Katerina Sunny
Кхм, ну вообще-то и Степанова не особо едет.
я вам больше скажу - васька вообще не едет, однако в фаворитках)))
А Степанова хотя бы красивая)))
Ответ БезызбежноНаКрасный
я вам больше скажу - васька вообще не едет, однако в фаворитках))) А Степанова хотя бы красивая)))
Кагановскую первым номером и не считают. За квотами ехать Степановой, а не Кагановской.
Так вроде не о скольжении сейчас речь, ТатьянАнатольевна, а о дедакшене за поддержку, которую они делали на плюсы весь сезон. Или что, теперь за плохое скольжение можно просто так деды выписывать? И да, наша Степанова тоже не скользит, что скажете?)) Или там, где внучек Букин - это как-бы другое?
Оказывается, два штрафных балла британцы получили за то, что плохо скользят. Это какие-то новые правила от Тарасовой. Кто еще из бомонда придумает нелепую отговорку?
Главное-то, главное, но, почему-то этот вопрос никогда официально не обсуждается. Даже комментаторы эту проблему практически никогда не поднимают. Да, в танцах скольжение это то, что должно оцениваться в первую очередь. Впрочем, как и вообще в фигурном катании. Ну что же это такое делается, товарищи! Малинин вообще в этом плане деревяха, а получает за скейтинг скиллз высочайшие баллы, как впрочем, и, за все другие компоненты. Позор! Он в этом плане вообще должен быть, как минимум, во втором десятке. Давно назрел вопрос вернуть школу. Основу основ. Да, в каком-то видоизмененном виде. Но, надо! А то так и будем смотреть на корявых Малининых, Шайдуровых, Эгадзе... И, это ЧМ, ОЧ и ЧЕ. Обалдеть!
А причем тут скольжение, если они получили дедакшн за поддержку, которая всегда шла на плюсы? Вот вообще не нравится Лайла, но их претензия обоснована, их просто утопили. Британская федра, у которой веса нет, решила защитить своих спортсменов, за это им респект, это только у Сиха с ису «дружественные отношения»
У нас любимица Сиха Васенька вообще не скользит, но все в бомонде в восторге))
Или это другое?
