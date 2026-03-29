Глава ISU наградил Малинина перстнем за мировой рекорд

Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ель Ким наградил американского фигуриста Илью Малинина золотым перстнем за мировой рекорд.
В финале Гран-при-2025/26, который прошел в декабре в Японии, Малинин исполнил семь четверных прыжков в произвольной и установил мировой рекорд по сумме двух программ – 238,24 балла.
Украшение Малинину вручили во время показательных выступлений на чемпионате мира в Праге, где Малинин выиграл свое третье золото в карьере.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если уберут прыжок, то и этот рекорд будет историческим.
Овечкин побьёт этот рекорд... на века...
Награда называется trailblazer on ice (первопроходец на льду) за семиквадку и рекорд. В финале шоу Илья поставил эффектную точку исполнив 4А и raspberry flip.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем