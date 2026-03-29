Глава ISU наградил Малинина перстнем за мировой рекорд

Илью Малинина наградили золотым перстнем за мировой рекорд.

Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ель Ким наградил американского фигуриста Илью Малинина золотым перстнем за мировой рекорд.

В финале Гран-при-2025/26, который прошел в декабре в Японии, Малинин исполнил семь четверных прыжков в произвольной и установил мировой рекорд по сумме двух программ – 238,24 балла.

Украшение Малинину вручили во время показательных выступлений на чемпионате мира в Праге, где Малинин выиграл свое третье золото в карьере.