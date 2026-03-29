Глава ISU наградил Малинина перстнем за мировой рекорд

Илью Малинина наградили золотым перстнем за мировой рекорд.

Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ель Ким наградил американского фигуриста Илью Малинина золотым перстнем за мировой рекорд. 

В финале Гран-при-2025/26, который прошел в декабре в Японии, Малинин исполнил семь четверных прыжков в произвольной и установил мировой рекорд по сумме двух программ – 238,24 балла. 

Украшение Малинину вручили во время показательных выступлений на чемпионате мира в Праге, где Малинин выиграл свое третье золото в карьере. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс''
Если уберут прыжок, то и этот рекорд будет историческим.
Овечкин побьёт этот рекорд... на века...
Награда называется trailblazer on ice (первопроходец на льду) за семиквадку и рекорд. В финале шоу Илья поставил эффектную точку исполнив 4А и raspberry flip.
