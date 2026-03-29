Елена Чайковская: «Малинин не показал роскошного максимума, но все равно показал, кто в доме хозяин. Я очень за него рада»

Чайковская: Малинин показал, кто в доме хозяин, я за него рада.

Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская поделилась впечатлениями от мужских соревнований на чемпионате мира в Праге.

Победу одержал американец Илья Малинин, вторым стал японец Юма Кагияма, третьим – еще один японец Шун Сато.

— Я очень довольна Малининым… Илья как бы сам себя реабилитировал, он не показал роскошного максимума, но все равно показал, кто в доме хозяин и, слава богу, я очень за него рада. Потому что он после Олимпиады так и мог остаться в трансе.

Нет, замечательная короткая и произвольная программы. Чуть-чуть был напряжен, контролировал себя больше, чем обычно. Он всегда внутри где-то шутит, есть общение с публикой, а тут все было так размеренно. Ну и слава богу, он произвел впечатление, все доказал. Дело даже не в прыжках, а в том, что его программа показатель того, что на сегодняшний день он главный в мужском одиночном катании.

Конечно, японец Кагияма , который на втором месте, творил чудеса. Вот это то удивительное сочетание фигурного катания, пластики, мягкости, огромной скорости и совершенно как бы незаметно исполненных всех четверных прыжков, они не мешали, не было видно безумной подготовки, выезда, то есть, все проходило в одной программе, в одном размере, в одном образе. И второй японец Сато тоже выступил очень достойно. Мне еще понравился канадский фигурист Гоголев , понравился Рахманиновым, он один из всех решил нам возродить классику и был безумно хорош, строг, классичен и очень техничен. Поэтому я в восторге от увиденного.

— А наши бы ребята в финальной разминке на этом чемпионате мира не потерялись бы? Если бы трое поехали, как раньше бывало?

— Нет, наши вообще не потерялись, почему мы должны теряться? Наши так же артистичны, наши с потрясающей техникой, с прекрасными программами. У нас вообще русское катание – оно другое, оно ближе к японскому, или японцы ближе к нам. Это единственное музыкальное раскрытие, и когда спортсмен попадает в музыку своими сложнейшими элементами или какими-нибудь находками, то это пробивает всех до дрожи. Вот это наше катание.

Конечно, мы бы там блистали, и говорить нечего. Но пока ждем, когда нас допустят, чтобы мы показали себя опять. Тут не может быть никаких вопросов – а где были бы мы? Где надо, там и были бы, — сказала Чайковская.