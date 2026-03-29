Елена Чайковская: «Малинин не показал роскошного максимума, но все равно показал, кто в доме хозяин. Я очень за него рада»

Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская поделилась впечатлениями от мужских соревнований на чемпионате мира в Праге. 

Победу одержал американец Илья Малинин, вторым стал японец Юма Кагияма, третьим – еще один японец Шун Сато. 

— Я очень довольна Малининым… Илья как бы сам себя реабилитировал, он не показал роскошного максимума, но все равно показал, кто в доме хозяин и, слава богу, я очень за него рада. Потому что он после Олимпиады так и мог остаться в трансе. 

Нет, замечательная короткая и произвольная программы. Чуть-чуть был напряжен, контролировал себя больше, чем обычно. Он всегда внутри где-то шутит, есть общение с публикой, а тут все было так размеренно. Ну и слава богу, он произвел впечатление, все доказал. Дело даже не в прыжках, а в том, что его программа показатель того, что на сегодняшний день он главный в мужском одиночном катании.

Конечно, японец Кагияма, который на втором месте, творил чудеса. Вот это то удивительное сочетание фигурного катания, пластики, мягкости, огромной скорости и совершенно как бы незаметно исполненных всех четверных прыжков, они не мешали, не было видно безумной подготовки, выезда, то есть, все проходило в одной программе, в одном размере, в одном образе. И второй японец Сато тоже выступил очень достойно. Мне еще понравился канадский фигурист Гоголев, понравился Рахманиновым, он один из всех решил нам возродить классику и был безумно хорош, строг, классичен и очень техничен. Поэтому я в восторге от увиденного.

— А наши бы ребята в финальной разминке на этом чемпионате мира не потерялись бы? Если бы трое поехали, как раньше бывало? 

— Нет, наши вообще не потерялись, почему мы должны теряться? Наши так же артистичны, наши с потрясающей техникой, с прекрасными программами. У нас вообще русское катание – оно другое, оно ближе к японскому, или японцы ближе к нам. Это единственное музыкальное раскрытие, и когда спортсмен попадает в музыку своими сложнейшими элементами или какими-нибудь находками, то это пробивает всех до дрожи. Вот это наше катание.

Конечно, мы бы там блистали, и говорить нечего. Но пока ждем, когда нас допустят, чтобы мы показали себя опять. Тут не может быть никаких вопросов – а где были бы мы? Где надо, там и были бы, — сказала Чайковская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «КП Спорт»
Уже не ждать надо, а действовать
У нас вообще русское катание – оно другое, оно ближе к японскому, или японцы ближе к нам

Разве? У них катальщики и скользуны, наши больше джамперы нескользящие
Малинин победил по делу на ЧМ с разрывом почти 23 баллов от 2-го призера!
"Где надо, там и были бы"
По факту пятый год сидят дома.
Плохо он катается!
Материалы по теме
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Сакамото, Фурнье-Бодри и Сизерон выступили с показательными программами
сегодня, 12:30
Тарасова о Малинине: «Как он себя сейчас переборол. Насколько ему тяжело было все это сделать, но он сделал»
вчера, 16:03
Малинин исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира. Четверного акселя не было
вчера, 15:44
Рекомендуем
Главные новости
Глава ISU наградил Малинина перстнем за мировой рекорд
20 минут назад
Илья Авербух: «Реабилитироваться Малинин сможет, только когда через четыре года выиграет свою Олимпиаду»
50 минут назад
Леонова о чемпионате мира: «Если бы выступали три наших девчонки, у нас были бы два призовых места»
сегодня, 12:37
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Сакамото, Фурнье-Бодри и Сизерон выступили с показательными программами
сегодня, 12:30
Фир и Гибсон о штрафе в произвольном танце: «Это обескураживает. Надеемся, что нам дадут понимание, к чему была претензия»
сегодня, 08:37
Британская федерация о штрафе у Фир и Гибсона в произвольном танце: «Официально оспариваем это решение и будем выражать обеспокоенность в ISU»
сегодня, 07:47
Зингас о бронзе ЧМ-2026: «Мой мозг все еще обрабатывает происходящее. Это кажется таким нереальным»
сегодня, 06:43
Пайпер Гиллес: «Произвольный танец должен был стать для нас вызовом – так и получилось. Но мы показали программу, которая нам нравится»
сегодня, 06:37
Гийом Сизерон: «Мы очень благодарны за этот опыт, который получили в этом году. Мы достигли всех целей»
сегодня, 06:29
Елена Вайцеховская: «Очень жаль думать, что между семьей Малинина и Арутюняном пробежала, похоже, черная кошка»
сегодня, 06:27
Ко всем новостям
Последние новости
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
вчера, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
вчера, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Рекомендуем