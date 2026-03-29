Илья Авербух: «Реабилитироваться Малинин сможет, только когда через четыре года выиграет свою Олимпиаду»

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух высказался о победе американца Ильи Малинина на чемпионате мира в Праге. 

«Безусловно, Илья Малинин на данный момент является сильнейшим фигуристом планеты, который при этом проиграл на Олимпийских играх. И это никак не умаляет достоинства того, что Шайдоров в нужный момент показал свой максимум и навсегда стал олимпийским чемпионом.

Реабилитироваться Илья сможет, только когда через четыре года выиграет свою Олимпиаду. Олимпийские игры этим и отличаются от чемпионата мира, что проходят раз в четыре года. Это особо значимый, наивысший турнир в фигурном катании.

Конечно, главная цель Ильи — выиграть следующую Олимпиаду, что будет сделать достаточно сложно, но, безусловно, возможно. Потому что с каждым годом фигурное катание дарит все новые и новые таланты. Думаю, что за четыре года точно появятся достойные конкуренты, а также останутся те, кто уже сейчас выступает и стремится выиграть Олимпиаду.

Впереди новый цикл. Поздравляем Илью с победой на чемпионате мира. Здорово, что он продолжает нас радовать своими выступлениями. А невыигранная Олимпиада будет для него мотивацией двигаться вперед», — сказал Авербух. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Реабилитироваться неподходящее слово для спортсмена, который по сути соревнуется сам с собой. У Ильи Авербуха незакрытый гештальт с Олимпиадой, не стоит перекладывать свои мысли на других.
Ответ Tzaichiha
Да так то по сути для них всех это важно. Медведева, Трусова, тот же Малинин, Савченко вспомните... Сколько было титулов ЧМ, а нужен был именно ОЧ... И пахала она пока не добилась своего
Вознесение золота ОИ в таких видах как ФК или гимнастика это бред. Вчера японец вкатился в чужую калию на льду как и когда-то Ханю на ОИ и всё вся четырехлетка летит коту под хвост, теперь сюда прибавляем не всегда справедливое судейство. Очевидно что Каролина Костнер или Мао Асада внесли в ФК больше чем например Сотникова. Если человек имеет два или три золота ЧМ ему уже не надо ничего доказывать или реабилитироваться, а уж тем более Малинину, его уже точно запомнят надольше чем Шайдорова при всем уважении.
Ответ tanya_1111
===Очевидно что Каролина Костнер или Мао Асада внесли в ФК больше чем например Сотникова=== Обе проиграли по делу. В ФК не дают медали за выслугу.
Ответ tanya_1111
Да Шайдорова через год уже все забудут,а Малинин да это революционер ФК..
Вот почему мне кажется, что в Авербухе говорит какая-то непонятная зависть?
А,что такого натворил Малинин,в чем виноват,что должен реабилитироваться? Участвовал,нападал,не победил,так в спорте только так,никакого криминала .И у него золото в команде есть.
Реабилитироваться лично перед Авербухом?)))
Кстати сам Авербух тоже не был чемпионом ОИ, так что зря он катит на Малинина.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
По версии амеров Авербуха продали за золото Антошки Сихарулидзе. Нашим почему-то тогда было важно именно золото в парах - мы же не проигрывали его 20 лет(вроде бы).
В любом случае, в СЛС публика сильно аплодировала(из наших) только в одиночниках и Авербуху.
Ответ Marya Y
У него и пп была про 11.09, очень американская
Зато у него перстень есть, а у тебя нет.)
пфф.. что такое одна победа на Ои против трех чемпионатов мира? (а скорее всего будут и еще). Пора прекратить навязывать спортсменам в приоритеты олимпийские игры.
Не верное выражение "реабилитироваться" допустил Авербух. Фигурист Малинин в его советах не нуждается!
Авербуху надо послушать как зал ревет от восторга, а он требует реалибилитации.
Материалы по теме
Елена Вайцеховская: «Очень жаль думать, что между семьей Малинина и Арутюняном пробежала, похоже, черная кошка»
сегодня, 06:27
Илья Малинин: «У меня очень много планов, я воодушевлен сделать что-нибудь новое для фигурного катания в целом. Надеюсь на это»
вчера, 18:01
Тарасова о Малинине: «Как он себя сейчас переборол. Насколько ему тяжело было все это сделать, но он сделал»
вчера, 16:03
Рекомендуем
Главные новости
Глава ISU наградил Малинина перстнем за мировой рекорд
23 минуты назад
Елена Чайковская: «Малинин не показал роскошного максимума, но все равно показал, кто в доме хозяин. Я очень за него рада»
39 минут назад
Леонова о чемпионате мира: «Если бы выступали три наших девчонки, у нас были бы два призовых места»
сегодня, 12:37
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Сакамото, Фурнье-Бодри и Сизерон выступили с показательными программами
сегодня, 12:30
Фир и Гибсон о штрафе в произвольном танце: «Это обескураживает. Надеемся, что нам дадут понимание, к чему была претензия»
сегодня, 08:37
Британская федерация о штрафе у Фир и Гибсона в произвольном танце: «Официально оспариваем это решение и будем выражать обеспокоенность в ISU»
сегодня, 07:47
Зингас о бронзе ЧМ-2026: «Мой мозг все еще обрабатывает происходящее. Это кажется таким нереальным»
сегодня, 06:43
Пайпер Гиллес: «Произвольный танец должен был стать для нас вызовом – так и получилось. Но мы показали программу, которая нам нравится»
сегодня, 06:37
Гийом Сизерон: «Мы очень благодарны за этот опыт, который получили в этом году. Мы достигли всех целей»
сегодня, 06:29
Елена Вайцеховская: «Очень жаль думать, что между семьей Малинина и Арутюняном пробежала, похоже, черная кошка»
сегодня, 06:27
Ко всем новостям
Последние новости
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
вчера, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
вчера, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Рекомендуем