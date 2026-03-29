Илья Авербух: «Реабилитироваться Малинин сможет, только когда через четыре года выиграет свою Олимпиаду»
Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух высказался о победе американца Ильи Малинина на чемпионате мира в Праге.
«Безусловно, Илья Малинин на данный момент является сильнейшим фигуристом планеты, который при этом проиграл на Олимпийских играх. И это никак не умаляет достоинства того, что Шайдоров в нужный момент показал свой максимум и навсегда стал олимпийским чемпионом.
Реабилитироваться Илья сможет, только когда через четыре года выиграет свою Олимпиаду. Олимпийские игры этим и отличаются от чемпионата мира, что проходят раз в четыре года. Это особо значимый, наивысший турнир в фигурном катании.
Конечно, главная цель Ильи — выиграть следующую Олимпиаду, что будет сделать достаточно сложно, но, безусловно, возможно. Потому что с каждым годом фигурное катание дарит все новые и новые таланты. Думаю, что за четыре года точно появятся достойные конкуренты, а также останутся те, кто уже сейчас выступает и стремится выиграть Олимпиаду.
Впереди новый цикл. Поздравляем Илью с победой на чемпионате мира. Здорово, что он продолжает нас радовать своими выступлениями. А невыигранная Олимпиада будет для него мотивацией двигаться вперед», — сказал Авербух.
В любом случае, в СЛС публика сильно аплодировала(из наших) только в одиночниках и Авербуху.