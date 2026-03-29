Леонова о чемпионате мира: «Если бы выступали три наших девчонки, у нас были бы два призовых места»

Леонова о чемпионате мира в Праге: три наших девочки завоевали бы две медали.

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова считает, что российские фигуристы завоевали бы несколько медалей на чемпионате мира в Праге.

«Я очень надеюсь, что чемпионат мира в Праге станет последним турниром такого уровня, который проходил без участия российских спортсменов. Очень хочется, чтобы наши фигуристы вернулись. Я уверена, что если бы три наших девчонки в одиночном катании выступали, то два призовых места у нас были бы.

Конечно, мы обязательно боролись бы за медали в парах, за первое место точно. В танцах, скорее всего, завоевали бы бронзу, в мужском одиночном тоже на третье место спокойно бы могли рассчитывать», – сказала Леонова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Имя, сестра, имя... Аделией уже попугали. Теперь кем?
Знаменитое: если бы да кабы, сейчас уже воспринимается как хохма.
Посещаемость чемпионата мира по фигурному катанию:

Женщины, короткая (среда) - 8 387
Пары, короткая (среда) - 10 568
Мужчины, короткая (четверг) - 13 444
Пары, произвольная (четверг) - 14 241
Ритм-танец (пятница) - 11 604
Женщины, произвольная (пятница) - 14 489
Мужчины, произвольная (суббота) - 15 302
Произвольный танец (суббота) - 15 389

Как же они там загибаются... 😢
а все вопросы нужно задавать нашей власти,которая лишила спортсменов возможности участвовать на мс и сделала их нерукопожатными в цивилизованных странах.теперь остается соревноваться с зимбабве и кндр,а не с сша и японией
Ответ Anet_1116877531
Посещаемость чемпионата мира по фигурному катанию: Женщины, короткая (среда) - 8 387 Пары, короткая (среда) - 10 568 Мужчины, короткая (четверг) - 13 444 Пары, произвольная (четверг) - 14 241 Ритм-танец (пятница) - 11 604 Женщины, произвольная (пятница) - 14 489 Мужчины, произвольная (суббота) - 15 302 Произвольный танец (суббота) - 15 389 Как же они там загибаются... 😢 а все вопросы нужно задавать нашей власти,которая лишила спортсменов возможности участвовать на мс и сделала их нерукопожатными в цивилизованных странах.теперь остается соревноваться с зимбабве и кндр,а не с сша и японией
И публика вовлечённая.
Ответ Anet_1116877531
Посещаемость чемпионата мира по фигурному катанию: Женщины, короткая (среда) - 8 387 Пары, короткая (среда) - 10 568 Мужчины, короткая (четверг) - 13 444 Пары, произвольная (четверг) - 14 241 Ритм-танец (пятница) - 11 604 Женщины, произвольная (пятница) - 14 489 Мужчины, произвольная (суббота) - 15 302 Произвольный танец (суббота) - 15 389 Как же они там загибаются... 😢 а все вопросы нужно задавать нашей власти,которая лишила спортсменов возможности участвовать на мс и сделала их нерукопожатными в цивилизованных странах.теперь остается соревноваться с зимбабве и кндр,а не с сша и японией
Вам самим не стремно эту шарманку про "цивилизованные" страны заводить на фоне обстрелов Израилем и США Палестины и Ирана, лол...
Про танцы очень оптимистично.
Верните мне мой 2022-ой) Для многих наших экспертов время похоже остановилось.
Очередной бред. Кто эти две взрослые девочки? Две японки чисто откатали оба проката. Ну ладно, Аделия могла бы - но вторая кто?
Очередной бред. Кто эти две взрослые девочки? Две японки чисто откатали оба проката. Ну ладно, Аделия могла бы - но вторая кто?
Валиева или Трусова?
Валиева или Трусова?
Вот прям сейчас? Серьезно? Трусова еще не прыгает ультра-си, Валиева была мягко говоря не своей еще форме на КПК
У нас сейчас самая сильная - Аделия. И самый максимум, который бы ей светил, это бронза. И то фифти-фифти.

Леонова живетв каком-то мире розовых пони
Леонова смотрит соревнования и не видит как судят фигуристов из разных стран ? Наших бы фигуристов к пьедесталу не подпустили. По технике бы порезали баллы и компы низкие поставили. Медали разного достоинства завоёвываются на соревнованиях, а не вешаются заранее или после соревнований в домыслах пула экспертов спортса.
Леонова смотрит соревнования и не видит как судят фигуристов из разных стран ? Наших бы фигуристов к пьедесталу не подпустили. По технике бы порезали баллы и компы низкие поставили. Медали разного достоинства завоёвываются на соревнованиях, а не вешаются заранее или после соревнований в домыслах пула экспертов спортса.
А вы хотя бы на оценки внутренние ФГП посмотрите - даже с теми оценками просто некому конкурировать было бы на этом ЧМ.
Про бронзу в танцах повеселило. А что не золото?)
Про бронзу в танцах повеселило. А что не золото?)
Сизерон вернулся, а то бы и на золото замахнулись в мечтах.
Сизерон вернулся, а то бы и на золото замахнулись в мечтах.
в предельно влажных мечтах, как гриццо
В парах могли и золото взять, не было чистых прокатов.
В танцах сомнительно - там проще всего оценить так как «надо»
У мужчин даже идеальный Гуменник не был бы на подиуме. Если уж на Олимпиаде с такими падениями соперников не дали медаль, то тут при чистых прокатов - без шансов
В парах могли и золото взять, не было чистых прокатов. В танцах сомнительно - там проще всего оценить так как «надо» У мужчин даже идеальный Гуменник не был бы на подиуме. Если уж на Олимпиаде с такими падениями соперников не дали медаль, то тут при чистых прокатов - без шансов
Если федерация в лице Сиха продолжит в том же духе то да, а с сильной федерацией Гуменник был бы вторым, а с очень сильной мог бы быть и первым, это же ФК не все зависит от спортсмена.
В парах могли и золото взять, не было чистых прокатов. В танцах сомнительно - там проще всего оценить так как «надо» У мужчин даже идеальный Гуменник не был бы на подиуме. Если уж на Олимпиаде с такими падениями соперников не дали медаль, то тут при чистых прокатов - без шансов
В парах - да.
В танцах - никого не было бы даже в десятке.
Гуменник был бы на ОИ в призах, если бы федра его не слила. СВОЯ федра.
