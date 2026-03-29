Леонова о чемпионате мира: «Если бы выступали три наших девчонки, у нас были бы два призовых места»
Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова считает, что российские фигуристы завоевали бы несколько медалей на чемпионате мира в Праге.
«Я очень надеюсь, что чемпионат мира в Праге станет последним турниром такого уровня, который проходил без участия российских спортсменов. Очень хочется, чтобы наши фигуристы вернулись. Я уверена, что если бы три наших девчонки в одиночном катании выступали, то два призовых места у нас были бы.
Конечно, мы обязательно боролись бы за медали в парах, за первое место точно. В танцах, скорее всего, завоевали бы бронзу, в мужском одиночном тоже на третье место спокойно бы могли рассчитывать», – сказала Леонова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Женщины, короткая (среда) - 8 387
Пары, короткая (среда) - 10 568
Мужчины, короткая (четверг) - 13 444
Пары, произвольная (четверг) - 14 241
Ритм-танец (пятница) - 11 604
Женщины, произвольная (пятница) - 14 489
Мужчины, произвольная (суббота) - 15 302
Произвольный танец (суббота) - 15 389
Как же они там загибаются... 😢
а все вопросы нужно задавать нашей власти,которая лишила спортсменов возможности участвовать на мс и сделала их нерукопожатными в цивилизованных странах.теперь остается соревноваться с зимбабве и кндр,а не с сша и японией
Леонова живетв каком-то мире розовых пони
В танцах сомнительно - там проще всего оценить так как «надо»
У мужчин даже идеальный Гуменник не был бы на подиуме. Если уж на Олимпиаде с такими падениями соперников не дали медаль, то тут при чистых прокатов - без шансов
В танцах - никого не было бы даже в десятке.
Гуменник был бы на ОИ в призах, если бы федра его не слила. СВОЯ федра.