Фир и Гибсон о штрафе в произвольном танце: «Это обескураживает. Надеемся, что нам дадут понимание, к чему была претензия»

Фир и Гибсон о штрафе в произвольном танце на ЧМ: это обескураживает.

Британские танцоры на льду Лайла Фир и Льюис Гибсон прокомментировали выступление на чемпионате мира в Праге, где заняли четвертое место.

В произвольном танце фигуристы получили два балла снижения за «недопустимый элемент», из-за чего упустили бронзу.

– Ребята, очень рады видеть вас здесь и очень рады увидеть ваш фантастический произвольный танец последний раз. Вам грустно с ним прощаться?

Лайла : Я думаю, такое выступление – это все, о чем мы могли мечтать, и мы очень рады оставить этот танец в очень выгодном для него свете. Это прокат, которого мы ждали весь сезон, так что мы очень гордимся этим и уже смотрим в будущее.

– Некоторые из ваших произвольных танцев превратились в отличные показательные номера. Что насчет этого танца?

Лайла : Думаю, и он может.

Льюис : Пока не знаю. Сейчас – без понятия (улыбается).

– Насколько вы устали, насколько рады, что сезон окончен?

Лайла : Я еще не осознала это, я думаю, что мы настолько сфокусированы на соревнованиях в данный момент. Я вообще не чувствую ног, так что больше всего хочу сейчас снять коньки, и, я думаю, завтра, когда мы проснемся, то поймем, что больше никогда не будем исполнять эти программы, поймем, что сезон завершен.

– Вы сказали, что смотрите в будущее. Вы уже думали про вальс или произвольный танец?

Лайла : Да, мы уже выбрали обе программы. Пока правила еще не утверждены, так что что-то еще может поменяться. Но мы очень довольны темами, которые выбрали. Я думаю, это будут новые Лайла и Льюис, но все еще верные сами себе и те, кто любит взаимодействовать с публикой.

– Я должна спросить про сегодняшний прокат. Вы знаете, за что был дедакшен?

Лайла : Да, поддержку на месте посчитали недопустимым элементом. Смысл в том, что руки были прямые.

Льюис : Я не могу делать это так. Раньше у нас не было проблем с этой поддержкой в течение всего сезона.

Лайла : Это обескураживает, и очевидно, конечно, у судей есть право оценить так, но мы надеемся, что нам дадут понимание, и мы поймем, к чему была претензия.