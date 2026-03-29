  Британская федерация о штрафе у Фир и Гибсона в произвольном танце: «Официально оспариваем это решение и будем выражать обеспокоенность в ISU»
Британская федерация о штрафе у Фир и Гибсона в произвольном танце: «Официально оспариваем это решение и будем выражать обеспокоенность в ISU»

Федерация фигурного катания Великобритании (British Ice Skating) выступила с заявлением по поводу результатов турнира в танцах на льду на чемпионате мира в Праге.

Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон заняли четвертое место. В произвольном танце они получили два балла снижения за «недопустимый элемент», из-за чего упустили бронзу.

«British Ice Skating безмерно гордится Лайлой Фир и Льюисом Гибсоном и их исключительными выступлениями на чемпионате мира по фигурному катанию 2026 года, а также на протяжении всей их карьеры, когда они представляли Великобританию на мировой арене.

Это спортсмены, которые продолжают повышать стандарты британских танцев на льду, сочетая инновации, техническое совершенство и качество исполнения таким образом, чтобы вдохновлять зрителей по всему миру.

После соревнований по танцам на льду было применено снижение, в результате которого Лайла и Льюис заняли на четвертое место. Мы считаем, что снижение было применено неправильно и неточно отражает результаты, показанные на льду.

Как организация, British Ice Skating выступает за справедливость, ясность и прозрачность в спорте. В данном случае мы не считаем, что эти принципы были соблюдены. Все спортсмены заслуживают того, чтобы их судили последовательно, честно и прозрачно на соревнованиях самого высокого уровня.

Мы официально оспариваем это решение и будем выражать обеспокоенность в Международном союзе конькобежцев. Мы также призываем к полному и независимому пересмотру судейства, чтобы обеспечить подотчетность и справедливость для всех спортсменов.

Лайла и Льюис могут рассчитывать на нашу полную и неизменную поддержку. Их достижения – на этой неделе и на протяжении всей карьеры – остаются выдающимися, и они продолжают служить образцом для подражания в спорте как в Великобритании, так и во всем мире», – говорится в заявлении федерации.

«Мы полностью уверены, что ISU всесторонне расследует этот вопрос и что любые выводы приведут к принятию значимых мер для обеспечения того, чтобы ни один спортсмен – независимо от его нации или статуса – больше не был разочарован подобным образом.

Лайла и Льюис неизменно демонстрируют выступления на самом высоком международном уровне и по праву признаны одними из лучших в мире. Видеть, что на этом соревновании неточное распознавание того, что мы видим, является явной ошибкой, невероятно сложно – не только для них, но и для всех, кто верит в этот вид спорта.

Они пользуются нашей полной и неизменной поддержкой. То, чего они добились на льду в Праге и на протяжении всей своей карьеры, исключительно, и никакое решение не может этого отнять», – сказала глава британской федерации Пэм Агусс.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: British Ice Skating
Дедакшн влепили за прямые руки на поддержке над головой. Вот только на ЧМ они исполнили эту поддержку точно так же, как на всех предыдущих стартах. А потому возникает вопрос: почему одна тех бригада засчитывает элемент, а другая (в этот раз - американец) - нет? Почему нет последовательности в решениях? На что должны ориентироваться спортсмены при подготовке?

Меня трудно заподозрить в ангажированности в пользу ФГ, но в этой ситуации я на их стороне. Так судить нельзя. Хорошо, что британская федерация встала на защиту своих спортсменов. Надеюсь, что удастся добиться хоть чего-нибудь. Медали, конечно, уже никто не перераспределит, но оставлять безнаказанным судейский беспредел нельзя. Сих, бери на заметку, как своих спортсменов нужно отстаивать, а не посыпать голову пеплом и не подставлять вторую щеку.
Ответ Sportsfan
Нужно смотреть, что написано в правилах. Если на предыдущих моргали, а американец справедливо не моргнул, то в чём лично его вина?
Ответ Katerina Sunny
В том, что в судействе отсутствует последовательность. Значит, система судейства не работает. Что значит все моргали? Если 90% понимают правила одним образом, то оставшиеся 10% должны следовать за большинством. А иначе это открытая дорога для манипуляций.
Британцев не жалко вообще, поскольку их столько тянули не на свое место и баллы.
А вот их Федерации респект. Нашей ФФКР стоит поучиться, как отстаивать интересы спортсменов!
Ответ gold-for-zagitova
А что там было с Сирхом, когда дали два золота?
В любом случае было бы интересно пояснение за что аж 2 дедакшена. Сомневаюсь, что результаты пересмотрят.
ничего н получится, ну кто то должен навести шороху. И дать уже по рукам американской федерации. Мы еще Когана ругали, что своих тащил
Ответ Понита
Смешно смотреть на переобувание, совсем недавно кричали, что не должно быть британцев на подиуме.
Ответ Katerina Sunny
Третье место должна занимать Оливия, но кто ж даст-то
Вот что такое поддержка федерации)
Ну пусть англичане попробуют суету навести)
Хотя вообще пора бы обнаглевших американцев на место поставить после командника на ОИ, омедаливания ЧБ и раздутых баллов Илюши
Ну это же Америкосия. У них везде отдельная калитка. Когда им выгодно, хорошо судят компоненты без прыжков. Когда им выгодно, хорошо судят прыжки без компонентов. Им можно сколько хочешь жрать допинг. А в танцах (да и в других дисциплинах) для них никогда нет очереди. Ушёл старый дуэт, новый без очереди всегда будет в топе. Лайлу не жалко. Но жалко другие танцевальные дуэты. Лопарёвых, Смарт-Дик, литовцев😁
Ответ Инна1945
Смарт Дик очень понравились, постановка потрясающая
Ответ Инна1945
Лопаревых вчера здесь только ленивый не пнул. А сейчас уже даже они достойны бронзы, лишь бы не американцы.))
Вот это правильно. Англичанку, которая гадит, терпеть не могу, но в этом вопросе солидарна. Очень странный дедакшн. Наши Бетина с Крыловой тоже удивились в эфире, стали искать этот "недопустимый" элемент, предположили, что возможно длительное вращение Лайлы.
А как жалко было итальянцев ГФ на прошлом ЧМ, когда их засунули под Фир/Гибсонов, которые просто сорвали поддержку и косячнули на твиззлах...Шарлен рыдала от такой позорной несправедливости. Но итальянская федра проглотила и промолчала, очень жаль спортсменов..в этот раз жаль британцев, но они почувствовали какого это бывает, когда тебя сливают...а вот федра их молодцы! Скорее Монреаль настоял, посмотрим. Но если бы все не боялись за своих спортсменов слово молвить, может хоть чуть судейство в танцах приструнят и заставят выучить правила, уровни, ребра и т.д
Ответ Другой мир
итальянцы закончили?
Ответ Другой мир
Спортсмены-то чем виноваты? Одна несправедливость не исправит другую несправедливость
Ну, вообще безобразие, конечно!!! Чоки еще не объявляли о завершении карьеры, а уже другую американскую пару ТАЩАТ наверх буквально ЧЕРЕЗ ГОЛОВЫ!!! Я не поклонница творчества англичан, но в данной ситуации я искренне им сочувствую.
