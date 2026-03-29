Британская федерация о штрафе у Фир и Гибсона в произвольном танце: «Официально оспариваем это решение и будем выражать обеспокоенность в ISU»

Британская федерация о штрафе у Фир и Гибсона на ЧМ: оспариваем это решение.

Федерация фигурного катания Великобритании (British Ice Skating) выступила с заявлением по поводу результатов турнира в танцах на льду на чемпионате мира в Праге.

Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон заняли четвертое место. В произвольном танце они получили два балла снижения за «недопустимый элемент», из-за чего упустили бронзу.

«British Ice Skating безмерно гордится Лайлой Фир и Льюисом Гибсоном и их исключительными выступлениями на чемпионате мира по фигурному катанию 2026 года, а также на протяжении всей их карьеры, когда они представляли Великобританию на мировой арене.

Это спортсмены, которые продолжают повышать стандарты британских танцев на льду, сочетая инновации, техническое совершенство и качество исполнения таким образом, чтобы вдохновлять зрителей по всему миру.

После соревнований по танцам на льду было применено снижение, в результате которого Лайла и Льюис заняли на четвертое место. Мы считаем, что снижение было применено неправильно и неточно отражает результаты, показанные на льду.

Как организация, British Ice Skating выступает за справедливость, ясность и прозрачность в спорте. В данном случае мы не считаем, что эти принципы были соблюдены. Все спортсмены заслуживают того, чтобы их судили последовательно, честно и прозрачно на соревнованиях самого высокого уровня.

Мы официально оспариваем это решение и будем выражать обеспокоенность в Международном союзе конькобежцев. Мы также призываем к полному и независимому пересмотру судейства, чтобы обеспечить подотчетность и справедливость для всех спортсменов.

Лайла и Льюис могут рассчитывать на нашу полную и неизменную поддержку. Их достижения – на этой неделе и на протяжении всей карьеры – остаются выдающимися, и они продолжают служить образцом для подражания в спорте как в Великобритании, так и во всем мире», – говорится в заявлении федерации.

«Мы полностью уверены, что ISU всесторонне расследует этот вопрос и что любые выводы приведут к принятию значимых мер для обеспечения того, чтобы ни один спортсмен – независимо от его нации или статуса – больше не был разочарован подобным образом.

Лайла и Льюис неизменно демонстрируют выступления на самом высоком международном уровне и по праву признаны одними из лучших в мире. Видеть, что на этом соревновании неточное распознавание того, что мы видим, является явной ошибкой, невероятно сложно – не только для них, но и для всех, кто верит в этот вид спорта.

Они пользуются нашей полной и неизменной поддержкой. То, чего они добились на льду в Праге и на протяжении всей своей карьеры, исключительно, и никакое решение не может этого отнять», – сказала глава британской федерации Пэм Агусс.