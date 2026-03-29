Зингас о бронзе ЧМ-2026: «Мой мозг все еще обрабатывает происходящее. Это кажется таким нереальным»

Зингас о бронзе ЧМ-2026: мой мозг все еще обрабатывает происходящее.

Американские фигуристы Эмилия Зингас и Вадим Колесник поделились эмоциями от бронзы чемпионата мира-2026 в Праге в танцах на льду.

«Мой мозг все еще обрабатывает происходящее. Все, что я могу сказать, это то, что я просто переполнена радостью, и это чудесный вечер для нас. Я так взволнована и так благодарна за то, что сижу здесь с этими ребятами. Это кажется таким нереальным. Я очень благодарна за наше сегодняшнее выступление, за нашу тренерскую команду и за наши семьи, которые поддерживают», – сказала Зингас.

«Будущее кажется таким светлым, что нам нужны солнцезащитные очки», – добавил Колесник.

«К сожалению, у нас не так много времени на отдых после возвращения домой, потому что нам нужно начать подготовку к следующему сезону. А потом мы дадим несколько выступлений. И вообще, у нас будет недельный отпуск в мае, чему мы очень рады.

Летом мы планируем поехать в Италию, чтобы подготовить нашу произвольную программу, а затем, возможно, начать выступления на Challenger перед сезоном Гран-при», – отметила Зингас.

Плотный у них график. Всего 1 неделя отпуска.
Берулава вон в интервью сказал, что на 2 месяца забудет о фк, будет отдыхать))
Плотный у них график. Всего 1 неделя отпуска. Берулава вон в интервью сказал, что на 2 месяца забудет о фк, будет отдыхать))
Чем раньше начнут ставить танцы, тем лучше. Да и так, есть чем в танцах заняться. Тем более если Чок закончит, первому номеру нужно соответствовать.
А мне давно уже нравится эта пара. Вопреки...)
А мне давно уже нравится эта пара. Вопреки...)
Колесник - хороший партнёр, ещё в юниорах это было видно. Ещё и идущий к своей цели, а не ждущий.
Колесник - хороший партнёр, ещё в юниорах это было видно. Ещё и идущий к своей цели, а не ждущий.
Да ладно, он блатной назначенец, женившийся на ком надо.)))
Понятно, их поставили первым номером страны. Но, мне они не нравятся. Что-то для меня не то. Надеюсь, со следующего сезона со второго места в мире их кто-нибудь скинет.
Понятно, их поставили первым номером страны. Но, мне они не нравятся. Что-то для меня не то. Надеюсь, со следующего сезона со второго места в мире их кто-нибудь скинет.
Им гигантский аванс выдали, конечно, этой бронзой..
Красивая яркая пара. Дальше больше. Удачи им.
Удачи, красотка!
Паре Зингас/Колесник здоровья, мастерства и свершений!
Когда ты в правильной федерации - есть место чудесам
Вадим Колесник - лучший танцор своего поколения, он ещё поздно ворвался в топ по взрослым, потому что менял партнёршу. Прекрасный новый первый дуэт США - молодой, свежий, при этом уже с уверенным, матёрым, зрелым катанием. Кому, если не им, и выигрывать бронзу? Очень им этого желала и практически не сомневалась. Ну не сравнить с ними Лайлу и Льюиса по навыкам катания.
Лучше опубликуйте новость, как америнский тех контролер влепил -2 дедакшн ФГ за поддержку, которую они спокойно исполняли весь сезон. Чем и вывел свою американскую пару на бронзу.
Лучше опубликуйте новость, как америнский тех контролер влепил -2 дедакшн ФГ за поддержку, которую они спокойно исполняли весь сезон. Чем и вывел свою американскую пару на бронзу.
Это тот контролер-друг Шпили? Который резал ФБС на этапах Гран-при в угоду ЧБ?
Пока отношусь ровно к этой паре. Ни негатива, ни особого восхищения. Вадим очень хороший танцор, видно, что ребята стараются, партнёрша много работала, чтобы по мастерству приблизиться к Вадиму. Просто даже Сизерон с Пападакис на первом своем ЧМ стали 13-ми. А тут впервые приехали на ЧМ и сразу бронза.
