Зингас о бронзе ЧМ-2026: «Мой мозг все еще обрабатывает происходящее. Это кажется таким нереальным»

Зингас о бронзе ЧМ-2026: мой мозг все еще обрабатывает происходящее.

Американские фигуристы Эмилия Зингас и Вадим Колесник поделились эмоциями от бронзы чемпионата мира-2026 в Праге в танцах на льду.

«Мой мозг все еще обрабатывает происходящее. Все, что я могу сказать, это то, что я просто переполнена радостью, и это чудесный вечер для нас. Я так взволнована и так благодарна за то, что сижу здесь с этими ребятами. Это кажется таким нереальным. Я очень благодарна за наше сегодняшнее выступление, за нашу тренерскую команду и за наши семьи, которые поддерживают», – сказала Зингас.

«Будущее кажется таким светлым, что нам нужны солнцезащитные очки», – добавил Колесник.

«К сожалению, у нас не так много времени на отдых после возвращения домой, потому что нам нужно начать подготовку к следующему сезону. А потом мы дадим несколько выступлений. И вообще, у нас будет недельный отпуск в мае, чему мы очень рады.

Летом мы планируем поехать в Италию, чтобы подготовить нашу произвольную программу, а затем, возможно, начать выступления на Challenger перед сезоном Гран-при», – отметила Зингас.