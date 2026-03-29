Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Сакамото, Фурнье-Бодри и Сизерон выступят с показательными программами
Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге пройдут показательные выступления.
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko
Первое отделение
1. Сборная Чехии по фигурному катанию
2. Элишка Бржезинова (Чехия)
3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
4. Александр Селевко (Эстония)
5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
6. Изабо Левито (США)
7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
8. Кевин Аймоз (Франция)
9. Лиа Перейра – Треннт Мишо (Канада)
10. Лара Наки Гутманн (Италия)
11. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
12. Шун Сато (Япония)
13. Нина Пинзарроне (Бельгия)
14. Synchro 9 (Финляндия)
Второе отделение
15. Георгий Рештенко (Чехия)
16. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
17. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
18. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
19. Эмбер Гленн (США)
20. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
21. Юма Кагияма (Япония)
22. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
23. Моне Чиба (Япония)
24. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
25. Стивен Гоголев (Канада)
26. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
27. Каори Сакамото (Япония)
28. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)
29. Илья Малинин (США)
