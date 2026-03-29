Пайпер Гиллес: «Произвольный танец должен был стать для нас вызовом – так и получилось. Но мы показали программу, которая нам нравится»

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес рассказала о смене произвольного танца перед чемпионатом мира-2026 в Праге.

Перед турниром Гиллес и Поль Пуарье вернули старый произвольный танец на тему «Грозового перевала».

На чемпионате мира фигуристы завоевали серебро.

«Одним из вопросов, который нас волновал после Олимпиады, было то, хотим ли мы попытаться воссоздать магию произвольного танца на этом чемпионате. И это создавало большое давление.

Поэтому, когда мы вернулись домой, мы просмотрели все прошлые произвольные танцы этого четырехлетнего периода, и нам показалось, что «Грозовой перевал» заинтересовал нас больше всего. Он вызвал у нас наибольший энтузиазм. Затем мы дали себе около полутора недель, чтобы посмотреть, сможем ли мы снова войти в ритм, но все вернулось быстро.

Думаю, произвольный танец должен был стать для нас вызовом. Так и было, но, опять же, мы показали программу, которая нам действительно нравится, и, думаю, зрителям она тоже очень понравилась.

У нас шоу в пятницу (в Японии), так что это будет быстрый переходный период, но нам нравится такой вызов. Будет очень весело. А потом мы ненадолго вернемся домой на пять дней, прежде чем снова отправимся в тур по Канаде до мая. После этого у нас будет заслуженный отпуск, который нам еще предстоит спланировать», – рассказала Гиллес.

