  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
8

Пайпер Гиллес: «Произвольный танец должен был стать для нас вызовом – так и получилось. Но мы показали программу, которая нам нравится»

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес рассказала о смене произвольного танца перед чемпионатом мира-2026 в Праге.

Перед турниром Гиллес и Поль Пуарье вернули старый произвольный танец на тему «Грозового перевала».

На чемпионате мира фигуристы завоевали серебро.

«Одним из вопросов, который нас волновал после Олимпиады, было то, хотим ли мы попытаться воссоздать магию произвольного танца на этом чемпионате. И это создавало большое давление.

Поэтому, когда мы вернулись домой, мы просмотрели все прошлые произвольные танцы этого четырехлетнего периода, и нам показалось, что «Грозовой перевал» заинтересовал нас больше всего. Он вызвал у нас наибольший энтузиазм. Затем мы дали себе около полутора недель, чтобы посмотреть, сможем ли мы снова войти в ритм, но все вернулось быстро.

Думаю, произвольный танец должен был стать для нас вызовом. Так и было, но, опять же, мы показали программу, которая нам действительно нравится, и, думаю, зрителям она тоже очень понравилась.

У нас шоу в пятницу (в Японии), так что это будет быстрый переходный период, но нам нравится такой вызов. Будет очень весело. А потом мы ненадолго вернемся домой на пять дней, прежде чем снова отправимся в тур по Канаде до мая. После этого у нас будет заслуженный отпуск, который нам еще предстоит спланировать», – рассказала Гиллес.

«Может, мы вдохновили снять фильм с Марго Робби». Танец «Грозовой перевал» – шанс обыграть Сизерона

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Golden Skate
logoПоль Пуарье
logoсборная Канады
logoчемпионат мира по фигурному катанию
танцы на льду
logoПайпер Гиллес
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Они роскошные! У них всегда образ, всегда что-то особенное и неожиданное. Для меня они номер один в танцах на льду.
Они не в группе Монреала и это все решает, а так они первые.
Остаются, надеюсь?)
Немного не по теме, кто знает, какой запрещённый элемент нашли у Лайлы?
Тоже жду, кто проанализирует этот момент
Надеюсь, Багрянцева там уже расследует это дело на месте))
Подержка на вытянутой руке.
Хорошая пара Гиллес/Пуарье, здоровья и продолжения спортивной карьеры!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем