Гийом Сизерон: «Мы очень благодарны за этот опыт, который получили в этом году. Мы достигли всех целей»

Фурнье-Бодри и Сизерон оценили победу на чемпионате мира-2026.

Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон оценили победу на чемпионате мира-2026 в Праге в танцах на льду.

«Сегодня вечером мы действительно отлично провели время. Это был поистине волшебный момент. Мы действительно почувствовали энергию зрителей. Они были очень приветливы, и все это было похоже на празднование долгого и прекрасного сезона для нас. Мы просто очень благодарны», – сказала Фурнье-Бодри.

Перед поездкой в ​​Прагу фигуристы провели некоторое время в Париже, а затем заболели гриппом.

«Поэтому у нас оказалось немного меньше времени, чем мы думали, на подготовку к чемпионату мира, но, честно говоря, это было не так уж сложно. Мы получаем огромное удовольствие от ежедневных тренировок, и я думаю, что мы просто старались насладиться последними днями и неделями подготовки с нашей командой.

Мы очень благодарны за этот опыт, который получили в этом году. Мы достигли всех целей, которые поставили перед собой год назад», – рассказал Сизерон.