12

Гийом Сизерон: «Мы очень благодарны за этот опыт, который получили в этом году. Мы достигли всех целей»

Фурнье-Бодри и Сизерон оценили победу на чемпионате мира-2026.

Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон оценили победу на чемпионате мира-2026 в Праге в танцах на льду.

«Сегодня вечером мы действительно отлично провели время. Это был поистине волшебный момент. Мы действительно почувствовали энергию зрителей. Они были очень приветливы, и все это было похоже на празднование долгого и прекрасного сезона для нас. Мы просто очень благодарны», – сказала Фурнье-Бодри.

Перед поездкой в ​​Прагу фигуристы провели некоторое время в Париже, а затем заболели гриппом.

«Поэтому у нас оказалось немного меньше времени, чем мы думали, на подготовку к чемпионату мира, но, честно говоря, это было не так уж сложно. Мы получаем огромное удовольствие от ежедневных тренировок, и я думаю, что мы просто старались насладиться последними днями и неделями подготовки с нашей командой.

Мы очень благодарны за этот опыт, который получили в этом году. Мы достигли всех целей, которые поставили перед собой год назад», – рассказал Сизерон.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Golden Skate
Надеюсь, что когда Лоранс сказала, что увидимся позже, она имела в виду следующий сезон)
Очень будет жаль, если уйдут, танцы осиротеют из них.
Этой паре нужно много постановок
Если уйдут кататься по шоу и закончат, то это преступление и в чем-то даже обман))) то есть Вог и Кит и все??? А как же мы?) мы хотим еще!

А вообще не удивлюсь, если этот сезон возьмут паузу, покатают в шоу, а потом может и надумают до Парижу)
Да, трейлер как будто только показали. Требую многосерийный триллер!
Достигли всех целей
..
Не нравится такая формулировка))
Ну он ведь правду говорит, выиграли в первый же сезон и ОИ и ЧМ. Есть ещё и личная жизнь, которую в каких-то моментах сложно совмещать с соревнованиями. Не удивлюсь, если они сделают перерыв перед домашними ОИ, если соберутся к ним готовиться.
Да, слышала, что вся группа болела и думали над тем, ехать ли на ЧМ.
Еще бы, такой стресс, иммунитет просто сдал, видимо
А мы благодарны Гийому и Лоранс за возвращение танцев к красоте, только не уходите,хотим ещё наслаждаться новыми постановками
Прекрасной паре ЛБС здоровья и спортивного долголетия!
