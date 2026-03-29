Елена Вайцеховская: «Очень жаль думать, что между семьей Малинина и Арутюняном пробежала, похоже, черная кошка»

Вайцеховская: жаль думать, что между Малиниными и Арутюняном пробежала черная кошка.

Журналистка Елена Вайцеховская оценила победу американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира в Праге.

«Очень рада за Илью Малинина – заканчивать сезон трагическим неудачником сезона могло стать для него невыносимым испытанием, я бы точно не хотела, чтобы симпатичный мне спортсмен с таким ощущением уходил на паузу.

Но несколько мыслей.

Если бы Юма Кагияма не попал в короткой программе в чужой след и не остался без элемента, Малинин бы мог остаться вторым. При том, что в произвольной программе Илья катался ценой каких-то немыслимых усилий.

Когда человек катается так, что эти усилия видны, когда он тянет программу так, как может, а не так, как задумано, не может быть, на мой сторонний взгляд, никаких десяток во второй оценке. Тем более – в таком количестве. Здесь я целиком и полностью согласна с (автором Спортса’’) Полиной Крутихиной : зачем искусственно возносить парня туда, откуда может оказаться очень больно падать?

И чисто по-человечески мне очень жаль думать о том, что между семьей и Рафом Арутюняном пробежала, похоже, черная кошка – иначе, как мне кажется, тренер сидел бы в кисс-энд-край рядом с Ильей», – написала Вайцеховская.

