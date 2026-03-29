23

Елена Вайцеховская: «Очень жаль думать, что между семьей Малинина и Арутюняном пробежала, похоже, черная кошка»

Журналистка Елена Вайцеховская оценила победу американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира в Праге.

«Очень рада за Илью Малинина – заканчивать сезон трагическим неудачником сезона могло стать для него невыносимым испытанием, я бы точно не хотела, чтобы симпатичный мне спортсмен с таким ощущением уходил на паузу.

Но несколько мыслей.

Если бы Юма Кагияма не попал в короткой программе в чужой след и не остался без элемента, Малинин бы мог остаться вторым. При том, что в произвольной программе Илья катался ценой каких-то немыслимых усилий.

Когда человек катается так, что эти усилия видны, когда он тянет программу так, как может, а не так, как задумано, не может быть, на мой сторонний взгляд, никаких десяток во второй оценке. Тем более – в таком количестве. Здесь я целиком и полностью согласна с (автором Спортса’’) Полиной Крутихиной: зачем искусственно возносить парня туда, откуда может оказаться очень больно падать?

И чисто по-человечески мне очень жаль думать о том, что между  семьей и Рафом Арутюняном пробежала, похоже, черная кошка – иначе, как мне кажется, тренер сидел бы в кисс-энд-край рядом с Ильей», – написала Вайцеховская.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
logoИлья Малинин
Рафаэль Арутюнян
мужское катание
logoсборная США
Елена Вайцеховская
logoчемпионат мира по фигурному катанию
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Видела своими глаза Арутюняна на тренировке на ЧМ вместе с Ильей и его папой 😃 жаль нельзя фото прикрепить
Ответ Olya Ru
Ну Вайцеховской не в первый раз накидывать.
Ответ Olya Ru
Спасибо, что рассказали. А с Эндрю он там общался на трене?
Вайцеховская как всегда в своем стиле. Конечно, зачем возносить парня, который является первопроходцем в исполнении рискованных элементов, лучше возносить грибника с комфортным контентом?
Арутюнян после женского турнира ни с кем уже не сидел, мне кажется. Наверное, это какие-то обстоятельства, а не черная кошка между ним и Малининым, ним и Торгашевым и еще другими. Может, уехать пришлось в силу каких-либо причин.
А Гоголева и Торгашева разве не он тренирует? С ними его тоже не было
Ответ Sincere
Гоголева уже не тренирует же
Ответ Sincere
Стивена Ли Баркелл и Бенуа Ришо, а Эндрю, да и Арутюнян.
Может ничего такого и нет в этом?
Это у нас 100500 волнений и новостей, что Тутберидзе не приехала на турнир, или что Аделия без тренера в кике будет на ои.
Там видимо спокойно к этому относятся, вон Аймоз тоже без Сильвии и ничего)
Ответ bezsugar
В КиКе главное, чтобы не один сидел фигурист, печальное зрелище. А так можно всё что нужно и на тренировке сказать.
Ответ bezsugar
А что с Сильвией? Что-то ее не помню в этом сезоне ни на одном соревновании.
Мне вообще хотелось бы,чтобы Илью больше тренировал Арутюнян,а не родители,мама и папа до определенного уровня
Раф в этот раз сидел только с Самоделкиной в кике.
Это очень странно.
Уж со своим многолетним учеником Торгашевым мог бы сесть?) сдается мне, там ссоры какие-то. В кик к Эндрю позвали Бржезину (раньше тоже у Рафа тренировался).
И с Малининым тоже не сел... Хотя у всех троих он везде значился как тренер на табличке, когда спортсмен выкатывается на лед (и у Малинина он был после указания имен родителей).
Ответ bezsugar
Да может пришлось срочно уехать
Ответ Irina037
Но в кике в кп у мужчин его не было)
А мужчины в кп выступали в промежутке между женской кп и пп)) ладно, к моменту пп у мужчин он мог уехать, но в кп что мешало..
Арутюнян выводил только Самоделкину, очевидно ему пришлось уехать по какой-то причине после женского турнира, не думаю что там есть конфликты
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
В кике в кп у мужчин его не было)
А мужчины в кп выступали в промежутке между женской кп и пп)) ладно, к моменту пп у мужчин он мог уехать, но в кп что мешало..
Чёрная кошка перебегает дорогу Вайц перед тем как она собирается что-то опубликовать про ФК.
Та не, просто на Самоделкину поставил)
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
