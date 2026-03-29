Елена Вайцеховская: «Очень жаль думать, что между семьей Малинина и Арутюняном пробежала, похоже, черная кошка»
Журналистка Елена Вайцеховская оценила победу американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира в Праге.
«Очень рада за Илью Малинина – заканчивать сезон трагическим неудачником сезона могло стать для него невыносимым испытанием, я бы точно не хотела, чтобы симпатичный мне спортсмен с таким ощущением уходил на паузу.
Но несколько мыслей.
Если бы Юма Кагияма не попал в короткой программе в чужой след и не остался без элемента, Малинин бы мог остаться вторым. При том, что в произвольной программе Илья катался ценой каких-то немыслимых усилий.
Когда человек катается так, что эти усилия видны, когда он тянет программу так, как может, а не так, как задумано, не может быть, на мой сторонний взгляд, никаких десяток во второй оценке. Тем более – в таком количестве. Здесь я целиком и полностью согласна с (автором Спортса’’) Полиной Крутихиной: зачем искусственно возносить парня туда, откуда может оказаться очень больно падать?
И чисто по-человечески мне очень жаль думать о том, что между семьей и Рафом Арутюняном пробежала, похоже, черная кошка – иначе, как мне кажется, тренер сидел бы в кисс-энд-край рядом с Ильей», – написала Вайцеховская.
Это у нас 100500 волнений и новостей, что Тутберидзе не приехала на турнир, или что Аделия без тренера в кике будет на ои.
Там видимо спокойно к этому относятся, вон Аймоз тоже без Сильвии и ничего)
Это очень странно.
Уж со своим многолетним учеником Торгашевым мог бы сесть?) сдается мне, там ссоры какие-то. В кик к Эндрю позвали Бржезину (раньше тоже у Рафа тренировался).
И с Малининым тоже не сел... Хотя у всех троих он везде значился как тренер на табличке, когда спортсмен выкатывается на лед (и у Малинина он был после указания имен родителей).
А мужчины в кп выступали в промежутке между женской кп и пп)) ладно, к моменту пп у мужчин он мог уехать, но в кп что мешало..
