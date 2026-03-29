Сизерон стал шестикратным чемпионом мира в танцах на льду. Он сравнялся по победам на ЧМ с Пахомовой и Горшковым – больше нет ни у кого

Сизерон завоевал шестое золото ЧМ и сравнялся с Пахомовой и Горшковым.

Французский фигурист Гийом Сизерон завоевал шестое золото чемпионатов мира в танцах на льду.

В текущем сезоне Сизерон выступает в дуэте с Лоранс Фурнье-Бодри. Они одержали победу на чемпионате мира-2026 в Праге. Ранее Сизерон пять раз побеждал на ЧМ в дуэте с Габриэлой Пападакис.

По количеству побед на ЧМ француз сравнялся с Людмилой Пахомовой и Александром Горшковым . Это рекорд – больше шести раз в танцах на льду на чемпионатах мира не побеждал никто.