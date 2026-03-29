  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Сизерон стал шестикратным чемпионом мира в танцах на льду. Он сравнялся по победам на ЧМ с Пахомовой и Горшковым – больше нет ни у кого
11

Сизерон стал шестикратным чемпионом мира в танцах на льду. Он сравнялся по победам на ЧМ с Пахомовой и Горшковым – больше нет ни у кого

Сизерон завоевал шестое золото ЧМ и сравнялся с Пахомовой и Горшковым.

Французский фигурист Гийом Сизерон завоевал шестое золото чемпионатов мира в танцах на льду. 

В текущем сезоне Сизерон выступает в дуэте с Лоранс Фурнье-Бодри. Они одержали победу на чемпионате мира-2026 в Праге. Ранее Сизерон пять раз побеждал на ЧМ в дуэте с Габриэлой Пападакис. 

По количеству побед на ЧМ француз сравнялся с Людмилой Пахомовой и Александром Горшковым. Это рекорд – больше шести раз в танцах на льду на чемпионатах мира не побеждал никто. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Людмила Пахомова
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoАлександр Горшков
танцы на льду
logoсборная Франции
logoГийом Сизерон
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
желаю обойти Роднину
и на ОИ тоже
да, знаю, что она в парах, а не танцах
Ответ Vesna krasna
желаю обойти Роднину и на ОИ тоже да, знаю, что она в парах, а не танцах
Это Сизерону надо до 39 лет кататься.
У него 2 золота ОИ, у Родниной 3.

Чтобы обойти её, надо выиграть 4 личных золота.
Ответ Tucha23pixei
Это Сизерону надо до 39 лет кататься. У него 2 золота ОИ, у Родниной 3. Чтобы обойти её, надо выиграть 4 личных золота.
Достаточно взять 3 золота ои и больше чм
Ниче себе) эпохальненько, только он и наши легенды
Просто 👏👏👏
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
