Сизерон стал шестикратным чемпионом мира в танцах на льду. Он сравнялся по победам на ЧМ с Пахомовой и Горшковым – больше нет ни у кого
Французский фигурист Гийом Сизерон завоевал шестое золото чемпионатов мира в танцах на льду.
В текущем сезоне Сизерон выступает в дуэте с Лоранс Фурнье-Бодри. Они одержали победу на чемпионате мира-2026 в Праге. Ранее Сизерон пять раз побеждал на ЧМ в дуэте с Габриэлой Пападакис.
По количеству побед на ЧМ француз сравнялся с Людмилой Пахомовой и Александром Горшковым. Это рекорд – больше шести раз в танцах на льду на чемпионатах мира не побеждал никто.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
и на ОИ тоже
да, знаю, что она в парах, а не танцах
У него 2 золота ОИ, у Родниной 3.
Чтобы обойти её, надо выиграть 4 личных золота.