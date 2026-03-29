Фурнье-Бодри и Сизерон установили личный рекорд по сумме баллов за две программы на чемпионате мира-2026
Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, установили личный рекорд по сумме баллов за две программы. Они победили на чемпионате мира-2026 с результатом 230,81 балла.
Это первый совместный соревновательный сезон Фурнье-Бодри и Сизерона. Ранее Сизерон выступал в паре с Габриэлой Пападакис, лучший результат этого дуэта составлял 229,82 балла.
Фурнье-Бодри уже в дуэте с Сизероном набирала 225,82 балла на Олимпиаде-2026, где они завоевали золото.
За произвольный танец фигуристы тоже получили оценки выше прошлого личного рекорда – 138,07. До этого лучшим результатом были 135,64 в Милане-2026.
Ранее фигуристы также установили личный рекорд по баллам за ритм-танец (92,74).
Мне кажется на Олимпиаде именно она своей уверенностью заряжала.
Произвольная программа - шедевр, "Кит" отправляется прямиком в Золотой фонд!
В этом сезоне в танцах победило фигурное катание.
Не знаю каким Богам молиться, чтоб ФБС катались до следующих ОИ. Гийом, Лоранс - ну пожааааалуйста! А то там мировой рекорд еще не побит - не порядок;)
Об их истории можно написать книгу (прямо фантастическую 🤣). Спасибо прекрасной паре, лично для меня внесли самые яркие краски на этом ЧМ, чего от танцев я бы никогда не ожидала)
Спасибо, Гийом, за искусство на льду, что вернулся... Вернул НАСТОЯЩИЕ танцы на льду...
Сегодняшний прокат был до слез.
Спасибо за те эмоции, которые вы с Лолой принесли... За возможность прикоснуться к чему-то неземному.
Просто спасибо.
Ждем с нетерпением в следующем ОИ цикле.
P.S.: Фанатам Чоков посмотреть протоколы с ОИ и ЧМ и наконец-то понять, что отсудили всех честно. Без ошибок Ги и Лоло просто бы принесли больше отставание американцам.
Привет, Габи. Надеюсь ты еще не спишь