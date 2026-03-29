Фурнье-Бодри и Сизерон установили личный рекорд по сумме баллов за две программы на чемпионате мира-2026

Фурнье-Бодри и Сизерон установили на ЧМ-2026 личный рекорд по баллам.

Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, установили личный рекорд по сумме баллов за две программы. Они победили на чемпионате мира-2026 с результатом 230,81 балла.

Это первый совместный соревновательный сезон Фурнье-Бодри и Сизерона. Ранее Сизерон выступал в паре с Габриэлой Пападакис, лучший результат этого дуэта составлял 229,82 балла.

Фурнье-Бодри уже в дуэте с Сизероном набирала 225,82 балла на Олимпиаде-2026, где они завоевали золото.

За произвольный танец фигуристы тоже получили оценки выше прошлого личного рекорда – 138,07. До этого лучшим результатом были 135,64 в Милане-2026.

Ранее фигуристы также установили личный рекорд по баллам за ритм-танец (92,74).

