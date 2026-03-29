5

Фурнье-Бодри и Сизерон установили личный рекорд по сумме баллов за две программы на чемпионате мира-2026

Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, установили личный рекорд по сумме баллов за две программы. Они победили на чемпионате мира-2026 с результатом 230,81 балла.

Это первый совместный соревновательный сезон Фурнье-Бодри и Сизерона. Ранее Сизерон выступал в паре с Габриэлой Пападакис, лучший результат этого дуэта составлял 229,82 балла. 

Фурнье-Бодри уже в дуэте с Сизероном набирала 225,82 балла на Олимпиаде-2026, где они завоевали золото.

За произвольный танец фигуристы тоже получили оценки выше прошлого личного рекорда – 138,07. До этого лучшим результатом были 135,64 в Милане-2026.

Ранее фигуристы также установили личный рекорд по баллам за ритм-танец (92,74). 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoГийом Сизерон
logoсборная Франции
logoЛоранс Фурнье-Бодри
танцы на льду
рекорды
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гений, Гийом, просто Гений! И какая же Лоранс гармоничная и с железными нервами))
Мне кажется на Олимпиаде именно она своей уверенностью заряжала.
Произвольная программа - шедевр, "Кит" отправляется прямиком в Золотой фонд!
В этом сезоне в танцах победило фигурное катание.

Не знаю каким Богам молиться, чтоб ФБС катались до следующих ОИ. Гийом, Лоранс - ну пожааааалуйста! А то там мировой рекорд еще не побит - не порядок;)
Ну здесь заслуженно. Явление в ФК, додержали сезон от и до на такой ноте. Причём первый совместный сезон, когда многие просто валятся с поддержек и падают из-за нескатанности. 🫣

Об их истории можно написать книгу (прямо фантастическую 🤣). Спасибо прекрасной паре, лично для меня внесли самые яркие краски на этом ЧМ, чего от танцев я бы никогда не ожидала)
ФБС, спасибо за сезон.
Спасибо, Гийом, за искусство на льду, что вернулся... Вернул НАСТОЯЩИЕ танцы на льду...
Сегодняшний прокат был до слез.
Спасибо за те эмоции, которые вы с Лолой принесли... За возможность прикоснуться к чему-то неземному.
Просто спасибо.
Ждем с нетерпением в следующем ОИ цикле.

P.S.: Фанатам Чоков посмотреть протоколы с ОИ и ЧМ и наконец-то понять, что отсудили всех честно. Без ошибок Ги и Лоло просто бы принесли больше отставание американцам.
Но если есть в кармане пачка сигарет..
Привет, Габи. Надеюсь ты еще не спишь
Ответ Срезик
Но если есть в кармане пачка сигарет.. Привет, Габи. Надеюсь ты еще не спишь
Новую главу своей книжки строчит небось, умирая от зависти и злобы
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
