Илья Малинин: «У меня очень много планов, я воодушевлен сделать что-нибудь новое для фигурного катания в целом. Надеюсь на это»

Малинин: надеюсь сделать что-нибудь новое для фигурного катания в целом.

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал свою победу на чемпионате мира-2026 в Праге.

– Поздравляем тебя с третьим золотом чемпионата мира. Какая медаль далась тебе тяжелее всего?

– Честно говоря, наверное, самая первая. Да, первая медаль была самой тяжелой, потому что все ожидания, которые у меня были, я хотел реализовать на первом чемпионате мира. Сегодня я чувствовал просто облегчение после олимпийского сезона. Соревнования наконец-то закончились, и я воодушевлен немного отдохнуть и ворваться в новый сезон с полными силами.

– По шкале от одного до десяти – насколько ты устал?

– На десять. Очень крепкая десяточка. Я очень хочу сейчас отдохнуть, восстановиться и войти в новый сезон.

– Ты упоминал несколько ледовых проектов, но планируешь ли ты отдохнуть ото льда хотя бы несколько недель?

– Я бы так не сказал. Думаю, ближайшие два месяца я буду просто гастролировать. Может быть, найду какие-нибудь проекты. У меня очень много планов, я воодушевлен сделать что-нибудь новое – особенно для фигурного катания в целом. Я очень надеюсь на это.

– И последний вопрос – про твою прическу. Она несколько изменилась, что ты с ней сделал?

– Да, буквально за день до отлета мама сказала мне: что-то у тебя отросли волосы сильно. И вот она меня подстригла. Но мне очень нравится. Не думаю, что я что-то потерял, – сказал Малинин в интервью Okko.

