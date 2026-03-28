Илья Малинин: «У меня очень много планов, я воодушевлен сделать что-нибудь новое для фигурного катания в целом. Надеюсь на это»
Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал свою победу на чемпионате мира-2026 в Праге.
– Поздравляем тебя с третьим золотом чемпионата мира. Какая медаль далась тебе тяжелее всего?
– Честно говоря, наверное, самая первая. Да, первая медаль была самой тяжелой, потому что все ожидания, которые у меня были, я хотел реализовать на первом чемпионате мира. Сегодня я чувствовал просто облегчение после олимпийского сезона. Соревнования наконец-то закончились, и я воодушевлен немного отдохнуть и ворваться в новый сезон с полными силами.
– По шкале от одного до десяти – насколько ты устал?
– На десять. Очень крепкая десяточка. Я очень хочу сейчас отдохнуть, восстановиться и войти в новый сезон.
– Ты упоминал несколько ледовых проектов, но планируешь ли ты отдохнуть ото льда хотя бы несколько недель?
– Я бы так не сказал. Думаю, ближайшие два месяца я буду просто гастролировать. Может быть, найду какие-нибудь проекты. У меня очень много планов, я воодушевлен сделать что-нибудь новое – особенно для фигурного катания в целом. Я очень надеюсь на это.
– И последний вопрос – про твою прическу. Она несколько изменилась, что ты с ней сделал?
– Да, буквально за день до отлета мама сказала мне: что-то у тебя отросли волосы сильно. И вот она меня подстригла. Но мне очень нравится. Не думаю, что я что-то потерял, – сказал Малинин в интервью Okko.
