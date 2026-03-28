Юма Кагияма: «На этом ЧМ я особо не думал о баллах. Хотел оставить позади разочарование от Олимпиады, рад, что смог откатать для себя»

Кагияма о ЧМ-2026: я хотел оставить позади разочарование от Олимпиады.

Японский фигурист Юма Кагияма рассказал, что во время чемпионата мира-2026 не думал много о том, какие баллы получит за выступления.

Кагияма завоевал серебро с 306,67 баллами, уступив американцу Илье Малинину. На Олимпийских играх-2026 он стал серебряным призером.

«Я подошел к этому чемпионату мира, особо не думая о баллах и рейтингах. Я хотел оставить позади разочарование от Олимпиады, поэтому очень рад, что смог откатать для себя. Так что главный вывод, который я вынесу из этих соревнований, связан с психологией.

Меня ждут две недели участия в шоу Stars on Ice, так что следующий месяц будет довольно насыщенным в плане фигурного катания. А когда это закончится, я хотел бы уехать куда-нибудь, где мне не придется думать о спорте или брать с собой коньки.

По сути, когда я не на катке, я стараюсь вообще не думать о фигурном катании. Делаю много разных вещей, чтобы отвлечься, например, играю в игры. Но что касается льда, то, конечно, график очень плотный. Однако возможность кататься с другими ведущими фигуристами приносит мне огромную радость», – сказал Кагияма.

Малинин – с золотом ЧМ! Собрался после краха на Олимпиаде и теперь трехкратный