  • Юма Кагияма: «На этом ЧМ я особо не думал о баллах. Хотел оставить позади разочарование от Олимпиады, рад, что смог откатать для себя»
Юма Кагияма: «На этом ЧМ я особо не думал о баллах. Хотел оставить позади разочарование от Олимпиады, рад, что смог откатать для себя»

Кагияма о ЧМ-2026: я хотел оставить позади разочарование от Олимпиады.

Японский фигурист Юма Кагияма рассказал, что во время чемпионата мира-2026 не думал много о том, какие баллы получит за выступления. 

Кагияма завоевал серебро с 306,67 баллами, уступив американцу Илье Малинину. На Олимпийских играх-2026 он стал серебряным призером. 

«Я подошел к этому чемпионату мира, особо не думая о баллах и рейтингах. Я хотел оставить позади разочарование от Олимпиады, поэтому очень рад, что смог откатать для себя. Так что главный вывод, который я вынесу из этих соревнований, связан с психологией.

Меня ждут две недели участия в шоу Stars on Ice, так что следующий месяц будет довольно насыщенным в плане фигурного катания. А когда это закончится, я хотел бы уехать куда-нибудь, где мне не придется думать о спорте или брать с собой коньки.

По сути, когда я не на катке, я стараюсь вообще не думать о фигурном катании. Делаю много разных вещей, чтобы отвлечься, например, играю в игры. Но что касается льда, то, конечно, график очень плотный. Однако возможность кататься с другими ведущими фигуристами приносит мне огромную радость», – сказал Кагияма. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoЮма Кагияма
logoсборная Японии
logoчемпионат мира по фигурному катанию
мужское катание
Юмочка, зачем думать о баллах, не забивай свою головушку, твое скольжение даже на попе оценивают высочайшими баллами!
А чего тебе думать то о баллах, батя уже все порешал, лишив пол сборной ГОЕ.
У Юмы тоже папаСтас??)
ПапаМасаказ ))))
Неизвестно что будет через 4 года, и доедет ли до Парижа, но ясно одно Юма сам профукал золото ОИ... (впрочем как и Каори)
Там все профукали золото вообще-то. Включая назначенного чемпиона.
Юма - самый стабильный фигурист. Что бы ни происходило вокруг с другими участниками соревнований, он всегда второй.
Конечно стабильный, даже если наваляется, судьи стабильно поставят много goe и компонентами не обидят.
Конечно тебе не нужно думать о баллах, Кагияма. Тебе главное не упасть, а баллы тебе обеспечат. Просто фу 👎
Даже если и упадёт, как на ОИ, без пьедестала не останется.
Думать о баллах ему не приходится, ведь судьи ещё до его выступления приготовили кошёлку с грибами и щедро раздают.
Вы для себя катать на ЧМ едите ?
Он честно сказал, что после пережитого на ОИ стресса, гонки за золотом, разочарования от выступления в личке попытался ситуацию отпустить. Естественно он катался на ЧМ ради победы, среди топовых спортсменов "кайфушек" нет, тем более Кагияма, который уже в 4 утра на катке, не тянет на кайфушку. Но на ЧМ он уже не ставил целью обойти Малинина прыжками и презентацией. Поэтому решился всё-таки убрать флип из произвольной - о чём тоже говорил заранее - и это было правильным решением, т.к. позволило откатать произвольную программу чисто. Эта уступка как раз и была "для себя".
