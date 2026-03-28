Адам Сяо Хим Фа: «Я допустил столько глупых ошибок, при этом я был в хорошей форме. На тренировках все получается, но этого недостаточно»

Адам Сяо Хим Фа: на тренировках у меня все получается, но этого недостаточно.

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа заявил, что разочарован выступлением на чемпионате мира в Праге (5-е место).

«Я разочарован. Снова завалил произвольную, этот лутц. Это скорее психологический момент. Но все иначе, чем было на Олимпиаде.

Положительные стороны выступления? Их трудно найти. Я допустил столько глупых ошибок. При этом я был в хорошей форме.

Нам предстоит много работы. На тренировках у меня все получается, но этого недостаточно. Я должен уметь показывать это и на соревнованиях.

Сейчас я просто хочу в отпуск. Мне нужно перезарядить батарейки. После этого я вернусь мотивированным и буду работать на все 300%», – сказал Сяо Хим Фа.