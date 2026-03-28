  • Адам Сяо Хим Фа: «Я допустил столько глупых ошибок, при этом я был в хорошей форме. На тренировках все получается, но этого недостаточно»
10

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа заявил, что разочарован выступлением на чемпионате мира в Праге (5-е место).

«Я разочарован. Снова завалил произвольную, этот лутц. Это скорее психологический момент. Но все иначе, чем было на Олимпиаде.

Положительные стороны выступления? Их трудно найти. Я допустил столько глупых ошибок. При этом я был в хорошей форме.

Нам предстоит много работы. На тренировках у меня все получается, но этого недостаточно. Я должен уметь показывать это и на соревнованиях.

Сейчас я просто хочу в отпуск. Мне нужно перезарядить батарейки. После этого я вернусь мотивированным и буду работать на все 300%», – сказал Сяо Хим Фа.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
Последняя фраза очень обнадёживает. Ведь столько ему дано, так хочется уже увидеть его потенциал реализованным! Возвращайся, Адам!
У Адама такой потенциал. Когда он катает идеально, я не дышу. Это не просто прыжки и элементы - это спектакль на льду! Разобраться бы ему с головой - от этого все неудачи.
Сегодня печальный день, но будет лучше. Я верю!)
Что-то надо Адаму делать с головой 😡 Отличный фигурист и такие провальные прокаты.
С богом, Адам) Вперёд! Не сдавайся! Единственный иностранец, за которого я искренне болею))
Адам смени ты этот лутц. Нельзя убивать прекрасную программу одним элементом. Ведь всё же есть для медалей. Для поклонников фигурки ты вообще любимчик.
Давай, Адам. Ждём в следующем сезоне.
Очень интересный фигурист с концептуальными программами. Запоминающийся и уже запомнившийся несмотря на срывы (нервы в основном). Вписал своё имя в ряд любимых компонентных фигуристов начиная с Толлера Крэнстона.
Как же обидно, ведь шансы были бы на медаль. У Адама шикарные программы, да и сам фигурист крутой. 👍
Перезарядитесь с Кимми к следующему сезону.
Типичный Адам Сяо Хим Фа - на трене всё ок, на льду - полный развал. И если откатал что-то чисто, то другая программа - обязательно развалена.
