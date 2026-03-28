  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александр Селевко: «Произвольная была не идеальной, но я справился после ошибки. Рад, что закончился такой трудный и напряженный сезон»
4

Александр Селевко: «Произвольная была не идеальной, но я справился после ошибки. Рад, что закончился такой трудный и напряженный сезон»

Александр Селевко: доволен своим выступлением на чемпионате мира.

Эстонский фигурист Александр Селевко прокомментировал свое выступление на чемпионате мира-2026 в Праге.

Селевко занял итоговое 6-е место с 270,42 баллами. 

«Я действительно доволен своим выступлением сегодня. Даже если бы я не попал в восьмерку или десятку, я все равно был бы очень счастлив, потому что удалось хорошо откатать программы, особенно короткую, и я горжусь этим.

Произвольная была не идеальной, но хорошей, рискованной, и я справился после ошибки в начале. Я просто сказал себе: лутц может получиться, а может и не получиться, но я должен доделать оставшуюся часть программы. Я был уверен в других элементах, рад, что исполнил их чисто.

Если честно, я очень-очень рад, что все закончилось. Это был такой долгий, трудный и напряженный сезон, и я жду хорошего отдыха. Я останусь в Праге еще ненадолго, чтобы насладиться городом, потому что у меня было не так много свободного времени. После этого хочется поехать куда-нибудь к теплому океану, просто отдохнуть, а затем готовиться к следующему сезону. 

Я очень рад, что смог обеспечить две квоты для Эстонии на следующий сезон. Пока я не разговаривал с братом, только с тренерами, но с нетерпением жду, когда пообщаюсь со всеми», – сказал Селевко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoсборная Эстонии
logoАлександр Селевко
мужское катание
logoчемпионат мира по фигурному катанию
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздравляю Сашу, очень достойный прокат показал
Молодец, что собрался после заваленного квада, прыгнул ещё один и откатал всю программу.
И радует, что вы, наконец-то с Ниной оба откатали хорошо обе программы на соревнованиях.
Я тоже очень рада за Александра. Уникальный. Его короткая просто потрясающая, настоящее украшение чемпионата мира. Произвольная достойная, да, жаль, что не справился с четвертным, но, если говорить о результате, то, даже исполнив этот прыжок, мог подняться только на одно место выше, опередив неудачно выступившего Адама.
Просто молодец. В такой компании оказаться. Недаром Журанков вспомнил анекдот про стройбат.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Гоголев: «Я очень доволен этим сезоном. Мой первый ЧМ и личный рекорд — это было очень по-особенному»
38 минут назад
Тарасова о Малинине: «Как он себя сейчас переборол. Насколько ему тяжело было все это сделать, но он сделал»
41 минуту назад
Шун Сато: «Я не думал, что могу обойти Кагияму, он на другом уровне. Весь сезон он был для меня ориентиром»
46 минут назад
Рекомендуем
Главные новости
Адам Сяо Хим Фа: «Я допустил столько глупых ошибок, при этом я был в хорошей форме. На тренировках все получается, но этого недостаточно»
20 минут назад
Стивен Гоголев: «Я очень доволен этим сезоном. Мой первый ЧМ и личный рекорд — это было очень по-особенному»
38 минут назад
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник покажут произвольные танцы
38 минут назад
Тарасова о Малинине: «Как он себя сейчас переборол. Насколько ему тяжело было все это сделать, но он сделал»
41 минуту назад
Шун Сато: «Я не думал, что могу обойти Кагияму, он на другом уровне. Весь сезон он был для меня ориентиром»
46 минут назад
Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию
59 минут назад
Малинин исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира. Четверного акселя не было
сегодня, 15:44
Аймоз о планах на будущее: «Выступлю в шоу, поставлю программы для других фигуристов, а в следующем сезоне увидимся на Гран-при»
сегодня, 15:37
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й
сегодня, 15:25
Ника Эгадзе: «Я не доволен собой, все можно было сделать лучше. Главный урок, который я извлек из этого сезона, — нужно слушать себя»
сегодня, 14:04
Ко всем новостям
Последние новости
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
сегодня, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
сегодня, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Рекомендуем