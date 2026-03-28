Александр Селевко: «Произвольная была не идеальной, но я справился после ошибки. Рад, что закончился такой трудный и напряженный сезон»

Александр Селевко: доволен своим выступлением на чемпионате мира.

Эстонский фигурист Александр Селевко прокомментировал свое выступление на чемпионате мира-2026 в Праге.

Селевко занял итоговое 6-е место с 270,42 баллами.

«Я действительно доволен своим выступлением сегодня. Даже если бы я не попал в восьмерку или десятку, я все равно был бы очень счастлив, потому что удалось хорошо откатать программы, особенно короткую, и я горжусь этим.

Произвольная была не идеальной, но хорошей, рискованной, и я справился после ошибки в начале. Я просто сказал себе: лутц может получиться, а может и не получиться, но я должен доделать оставшуюся часть программы. Я был уверен в других элементах, рад, что исполнил их чисто.

Если честно, я очень-очень рад, что все закончилось. Это был такой долгий, трудный и напряженный сезон, и я жду хорошего отдыха. Я останусь в Праге еще ненадолго, чтобы насладиться городом, потому что у меня было не так много свободного времени. После этого хочется поехать куда-нибудь к теплому океану, просто отдохнуть, а затем готовиться к следующему сезону.

Я очень рад, что смог обеспечить две квоты для Эстонии на следующий сезон. Пока я не разговаривал с братом, только с тренерами, но с нетерпением жду, когда пообщаюсь со всеми», – сказал Селевко.