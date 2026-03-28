Тарасова о Малинине: «Как он себя сейчас переборол. Насколько ему тяжело было все это сделать, но он сделал»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление американца Ильи Малинина на чемпионате мира.
Малинин исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. Он завоевал золото, опередив серебряного призера Юму Кагияму почти на 23 балла.
Это третье золото ЧМ в карьере американского фигуриста. На Олимпиаде-2026 Малинин сорвал произвольную программу и занял 8-е место в личном турнире.
«Человек несколько недель назад не откатался нормально на Олимпийских играх, и как он себя сейчас переборол, хоть ему не было легко. Насколько ему было тяжело все это сделать, но он это сделал.
И этот японец [Кагияма] выступил фантастически, потому что все пошло от Ильи. Это гениальный человек, который начал делать то, что не делал никто и никогда и нескоро будет делать. На Илью все посмотрели и поняли, что это можно делать. И посмотрите, как катался японец – совершенно потрясающе», – сказала Тарасова.