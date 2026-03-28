Тарасова о Малинине: «Как он себя сейчас переборол. Насколько ему тяжело было все это сделать, но он сделал»

Тарасова о Малинине на ЧМ: он переборол себя, хотя было тяжело.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление американца Ильи Малинина на чемпионате мира.

Малинин исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. Он завоевал золото, опередив серебряного призера Юму Кагияму почти на 23 балла.

Это третье золото ЧМ в карьере американского фигуриста. На Олимпиаде-2026 Малинин сорвал произвольную программу и занял 8-е место в личном турнире.

«Человек несколько недель назад не откатался нормально на Олимпийских играх, и как он себя сейчас переборол, хоть ему не было легко. Насколько ему было тяжело все это сделать, но он это сделал.

И этот японец [Кагияма] выступил фантастически, потому что все пошло от Ильи. Это гениальный человек, который начал делать то, что не делал никто и никогда и нескоро будет делать. На Илью все посмотрели и поняли, что это можно делать. И посмотрите, как катался японец – совершенно потрясающе», – сказала Тарасова.