12

Стивен Гоголев: «Я очень доволен этим сезоном. Мой первый ЧМ и личный рекорд — это было очень по-особенному»

Канадский фигурист Стивен Гоголев оценил выступление на чемпионате мира в Праге (4-е место).

«Я очень, очень доволен этим сезоном. Сегодня выступать после Юмы было безумием. Публика кричала так громко, что мне пришлось закрывать уши. Во время шестиминутной разминки я был немного не в себе — Бенуа (Ришо) даже пришлось подталкивать меня на лед, потому что я растерялся, когда Юма уже уходил с катка.

Одним из главных моментов сезона стала произвольная программа на Олимпийских играх, где я попал в топ-5. Другой важный момент — это, очевидно, нынешний чемпионат мира. Мой первый ЧМ и личный рекорд — это было очень по-особенному.

Не думаю, что попадание в сильнейшую разминку как-то изменило мой подход к соревнованиям. Было очень приятно кататься в одной группе с этими топовыми парнями.

Я обязательно немного отдохну, съезжу в отпуск, затем посещу летний лагерь Бенуа и начну готовиться к следующему сезону. Скорее всего, мы поставим две новые программы с Бенуа», – сказал Гоголев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
чемпионат мира по фигурному катанию
мужское катание
Стивен Гоголев
сборная Канады
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стивен порадовал своими выступлениями, здоровья и удачи в новом сезоне!
Мне Стивен нравится. Справился достойно. Удачи в дальнейшем ему.
А выглядел таким невозмутимым. Здорово, что Ришо рядом. Он и бронзе Нины очень радовался. Стивену немного до пьедестала не хватило.
Ответ Katerina Sunny
У Ришо, конечно же- бенефис. А уж как он опустился на колено перед Каори и ее тренером! 😍
Всегда радуют истории возвращений - когда спортсмен не сдался от неудач, а смог восстановить высокий уровень.

Чего я желаю и всем, кто сталкивается со сложностями роста, травмами и даже полным развалом.

Поздравляю Стивена с удачным сезоном, несмотря на все давление)
Хотела бы Бронзу для Стивена,но и 4 место -хороший результат..
Радостно за него. Надеюсь, в будущих сезонах он будет улучшаться
Мне нравится он. Желаю удачи и пьедесталов в следующем сезоне!
Конечно, жаль, что не бронза, но и 4 место доя дебютного ЧМ - прекрасный результат. Поздравления Стивену и дальнейших успехов!
Был великолепен и великолепно сдержан.
Такое ложное ощущение как будто знаю о нём лет десять , а он такой молодой да и ещё дебютант ЧМ ).
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
