Стивен Гоголев: «Я очень доволен этим сезоном. Мой первый ЧМ и личный рекорд — это было очень по-особенному»

Гоголев: мой первый ЧМ и личный рекорд — это было очень по-особенному.

Канадский фигурист Стивен Гоголев оценил выступление на чемпионате мира в Праге (4-е место).

«Я очень, очень доволен этим сезоном. Сегодня выступать после Юмы было безумием. Публика кричала так громко, что мне пришлось закрывать уши. Во время шестиминутной разминки я был немного не в себе — Бенуа (Ришо) даже пришлось подталкивать меня на лед, потому что я растерялся, когда Юма уже уходил с катка.

Одним из главных моментов сезона стала произвольная программа на Олимпийских играх, где я попал в топ-5. Другой важный момент — это, очевидно, нынешний чемпионат мира. Мой первый ЧМ и личный рекорд — это было очень по-особенному.

Не думаю, что попадание в сильнейшую разминку как-то изменило мой подход к соревнованиям. Было очень приятно кататься в одной группе с этими топовыми парнями.

Я обязательно немного отдохну, съезжу в отпуск, затем посещу летний лагерь Бенуа и начну готовиться к следующему сезону. Скорее всего, мы поставим две новые программы с Бенуа», – сказал Гоголев.