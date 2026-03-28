10

Шун Сато: «Я не думал, что могу обойти Кагияму, он на другом уровне. Весь сезон он был для меня ориентиром»

Японский фигурист Шун Сато оценил выступление на чемпионате мира в Праге, где он завоевал бронзу. 

Победу одержал американец Илья Малинин, еще один японец Юма Кагияма – второй. 

«Я очень рад, что смог закончить сезон в хорошей форме. На протяжении всего этого времени я выдавал много чистых прокатов. Мне очень хотелось, чтобы и финальное выступление обошлось без ошибок, и я счастлив, что мне это удалось.

Думаю, важную роль сыграло то, что короткая программа прошла успешно. Мне удавалось постепенно улучшать свое состояние со вчерашнего дня. Сегодня на официальной тренировке и на 6-минутной разминке я чувствовал себя отлично, и, думаю, смог перенести этот настрой на само выступление.

Состояние оцениваю где-то на 90%, наверное. Я сумел подвести себя к этой планке. Хотя прыжки были на грани, я выехал все, так что это хороший результат.

Думал ли я, что могу обойти Юму Кагияму? Таких мыслей вообще не было. Он на другом уровне. Это заставило меня еще раз осознать, насколько он невероятен. Весь сезон он был для меня ориентиром. Я очень рад, что мы оба смогли завершить сезон в такой хорошей форме.

Мы пересеклись с Гийомом (Сизероном) в столовой, и он пожелал мне удачи. Сегодня я впервые увижу его выступление вживую, очень этого жду», – сказал Сато.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
logoсборная Японии
logoШун Сато
logoчемпионат мира по фигурному катанию
мужское катание
logoЮма Кагияма
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну и зря, внушила федра, что Тулупыч гений, а Сато за ним. Ничем особо не лучше
Ответ bezsugar
Много гениев в природе не бывает, но и без гения никак нельзя - надо же кого-то грибовать как не в себя🤷‍♀️ Поэтому назначили Кагияму.
На другом уровне грибов
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
успокойся, у него и программа и катание в отличии от Малинина
Вот скажите мне,чем Сато хуже Кагиямы? У Шуна просто нет столько грибов
На другом уровне Грибов
Сизерон поставил Сато отличную произвольную программу!
Невероятен был Чен на ЧМ 2019, Ханю на ЧМ 2017, на ФГП 2015, а Кагияма просто хорошо откатал. Ты, Шун, был ничем практически не хуже
Это так мило, что Гийом пожелал удачи Шуну. А Шун сейчас пойдёт смотреть ПТ Гийома ☺
Прекрасный мальчик под прекрасную "Жар-птицу". Получил всё на своём уровне. При других обстоятельствах может, вероятно, обыгрывать Кагияму.
Рекомендуем
Главные новости
