Малинин исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира. Четверного акселя не было

Малинин исполнил пять четверных прыжков в произвольной на ЧМ-2026.

Американский фигурист Илья Малинин исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2026.

Малинин прыгнул четверной флип, тройной аксель, четверной лутц, тройной флип, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель.

Фигурист получил за прокат 218,11 балла (123,07 за технику). Сумма баллов за две программы составила 329,40. Малинин обошел серебряного призера – японца Юму Кагияму – почти на 23 балла.