Малинин исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира. Четверного акселя не было

Американский фигурист Илья Малинин исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2026.
Малинин прыгнул четверной флип, тройной аксель, четверной лутц, тройной флип, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель.
Фигурист получил за прокат 218,11 балла (123,07 за технику). Сумма баллов за две программы составила 329,40. Малинин обошел серебряного призера – японца Юму Кагияму – почти на 23 балла.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если бы щас Петя и Илья катались друг за другом, то Петины 80 компонентов против 95 у Малинина выглядели бы фильмом ужасов.
У Ильи из второй оценки, у Кагиямы из первой.
Илья за вот этот прокат получил 95.04 второй оценкой.
Удачи всем последователям Сихарулидзе, которые попытаются объехать это скольжением, а не пятиквадкой как минимум.
Но действительно, 95 многовато.
Позиция Сихарулидзе типа: вот правила, надо по ним оценивать и кататься- заведомо проигрышная. Это как садиться с шулером в карты играть.
Юме накидывают в тех оценке, Илье в компах, хотя в этих прокатах оба не были идеальны в своих коронках - Илья с недокрутами, а Юма сосредоточен был не упасть.
В моей параллельной реальности ФК ценно как вид спорта тем, что каждый спортсмен индивидуален и может в реальности брать чем-то своим - техникой или компами, и это не должно автоматически притягивать вторую часть оценки.
И весь смысл как раз в реальных битвах на льду в конкретном соревновании, а не в кабинетных, у кого протоколы грибнее, рейтинг и все остальные «заслуги» и «ставки федры».