42

Малинин исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира. Четверного акселя не было

Малинин исполнил пять четверных прыжков в произвольной на ЧМ-2026.

Американский фигурист Илья Малинин исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2026. 

Малинин прыгнул четверной флип, тройной аксель, четверной лутц, тройной флип, каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель.

Фигурист получил за прокат 218,11 балла (123,07 за технику). Сумма баллов за две программы составила 329,40. Малинин обошел серебряного призера – японца Юму Кагияму – почти на 23 балла. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
мужское катание
logoЮма Кагияма
logoсборная США
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoИлья Малинин
logoсборная Японии
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Петя тоже 5 исполнил, но что-то ему и близко так не насыпали) чем же Петя хуже Ильи? Господин Сихарулидзе, ну сделайте разбор, пожалуйста. Не бла-бла, а прям Объяснить на пальцах, где мы столько проигрываем Малинину
Ответ fada
Пока его агент в ИСУ ,так и будет даже американская Федра так не влияет как этот деятель ни на минуту не отходящий от Малинина,это очень странно,что не так с фигуристом если такой настойчивый контроль,а на ОИ вдруг отпустил его в "свободное" плавание,понятно почему,хотя не всем
Ответ fada
Хороший вопрос)
Если бы щас Петя и Илья катались друг за другом, то Петины 80 компонентов против 95 у Малинина выглядели бы фильмом ужасов.
По-хорошему, из результатов Малинина и Кагиямы надо вычитать баллов 10-15 симметрично.
У Ильи из второй оценки, у Кагиямы из первой.
Ответ Tucha23pixei
И как это изменит окончательный результат?
Ответ Ir_rish
Это приземлит результаты на реальность, что тоже немало.
Ну Слава Богу! А то я думал, что у меня что-то со зрением. Я видел тройной аксель, но комментаторы вопили о 4-м и табло им вторило. Теперь всё окей))
Ответ Водитель замбони
Как раз на Окко Журанков аж включился в прокат и сказал что был тройной аксель
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Я , в процессе просмотра пп парней, переключился с Окко. И спокойно выдохнул)))
Для сравнения: лучший результат Ханю в карьере на ГП Канады в 2019, там он получил 96.40 за компоненты, 212.99 всего.

Илья за вот этот прокат получил 95.04 второй оценкой.

Удачи всем последователям Сихарулидзе, которые попытаются объехать это скольжением, а не пятиквадкой как минимум.
Ответ Delirium
Ханю получил и 98.56 за компоненты ПП в эпохальном прокате "Сэймэя" на ФГП-15.
Но действительно, 95 многовато.
Ответ Антон Сватковский
Я взял его "пёрсонал бест" за ПП, а не максимальные компоненты за карьеру. Потому как это ж тоже не лучший прокат ПП Малининым в истории. Но в целом не суть, просто показательное отличие того, что написано в правилах и то, что в реальности происходит с судейством.

Позиция Сихарулидзе типа: вот правила, надо по ним оценивать и кататься- заведомо проигрышная. Это как садиться с шулером в карты играть.
Так и надо было на ОИ катать. Не за рекордами гнаться, а откатать такой набор, который сделает с закрытыми глазами если ночью разбудить. Этого вполне хватило бы
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Чего только не напишешь чтобы оправдать хвастуна который грозится прыгать 7 квадов и Аксель
Ответ lan9aden
Он на финале гран при откатал ровно 7 четверных с акселем. Не видели?
Битва грибов между японской и американской федрой.
Ответ Marya Y
Битва (говна и мочи)
Ответ Tucha23pixei
Вы слишком брутально, мягчее надо, судьи старалиса.
Жабагадюкинг в оценивании ФК у мужчин продолжается))

Юме накидывают в тех оценке, Илье в компах, хотя в этих прокатах оба не были идеальны в своих коронках - Илья с недокрутами, а Юма сосредоточен был не упасть.

В моей параллельной реальности ФК ценно как вид спорта тем, что каждый спортсмен индивидуален и может в реальности брать чем-то своим - техникой или компами, и это не должно автоматически притягивать вторую часть оценки.

И весь смысл как раз в реальных битвах на льду в конкретном соревновании, а не в кабинетных, у кого протоколы грибнее, рейтинг и все остальные «заслуги» и «ставки федры».
С Ильёй как-то нашахматили судьи, в таблице стоял 4А, два 4Ф, общая 123+, сейчас посмотрела протоколы, там всё исправлено, кваксель убрали, вместо второго 4Ф стоит тройной, а итоговая оценка за технику не изменилась. Это как? Ну и при всей моей симпатии к этому парню, пять 10ок за компоненты....не камильфо. Хотя с другой стороны, Илья не смог бы победить Юму, и мне кажется, что компоненты у Юмы заслуженные, а вот 212 за пп с двумя дешёвыми квадами тоже вызывают вопросы.
Не понимают люди этих космических оценок Малинина. При отсутствии программы как таковой. Гуменник и Семененко тоже делают в программе по пять квадов, при лучшем катании. Им и близко такие баллы не поставят. Пропадает интерес к фк у многих, при назначенных победителях. Скоро придем к тому, что ФК будут смотреть только японцы и американцы.
Таким судейством только развращают одних фигуристов, а у других опускаются руки, нет смысла бороться.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник покажут произвольные танцы
4 минуты назад
Адам Сяо Хим Фа: «Я допустил столько глупых ошибок, при этом я был в хорошей форме. На тренировках все получается, но этого недостаточно»
42 минуты назад
Александр Селевко: «Произвольная была не идеальной, но я справился после ошибки. Рад, что закончился такой трудный и напряженный сезон»
48 минут назад
Стивен Гоголев: «Я очень доволен этим сезоном. Мой первый ЧМ и личный рекорд — это было очень по-особенному»
сегодня, 16:06
Тарасова о Малинине: «Как он себя сейчас переборол. Насколько ему тяжело было все это сделать, но он сделал»
сегодня, 16:03
Шун Сато: «Я не думал, что могу обойти Кагияму, он на другом уровне. Весь сезон он был для меня ориентиром»
сегодня, 15:57
Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию
сегодня, 15:45
Аймоз о планах на будущее: «Выступлю в шоу, поставлю программы для других фигуристов, а в следующем сезоне увидимся на Гран-при»
сегодня, 15:37
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й
сегодня, 15:25
Ника Эгадзе: «Я не доволен собой, все можно было сделать лучше. Главный урок, который я извлек из этого сезона, — нужно слушать себя»
сегодня, 14:04
Ко всем новостям
Последние новости
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
сегодня, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
сегодня, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Рекомендуем