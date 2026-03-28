Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию

Американский фигурист Илья Малинин выиграл третье в своей карьере золото чемпионата мира по фигурному катанию.

Сегодня 21-летний американец одержал победу на ЧМ-2026 в Праге. В короткой программе он набрал 111,29 балла, в произвольной – 218,11. По сумме двух программ (329,40) он обошел занявшего второе место японца Юму Кагияму на 22 балла.

Ранее Малинин побеждал на ЧМ в 2024 и 2025 годах, в 2023-м завоевал бронзу.

Также фигурист является олимпийским чемпионом Милана-2026 в команде. В личных соревнованиях занял восьмое место.