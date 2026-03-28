Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию

Малинин третий раз подряд победил на чемпионате мира по фигурному катанию.

Американский фигурист Илья Малинин выиграл третье в своей карьере золото чемпионата мира по фигурному катанию. 

Сегодня 21-летний американец одержал победу на ЧМ-2026 в Праге. В короткой программе он набрал 111,29 балла, в произвольной – 218,11. По сумме двух программ (329,40) он обошел занявшего второе место японца Юму Кагияму на 22 балла. 

Ранее Малинин побеждал на ЧМ в 2024 и 2025 годах, в 2023-м завоевал бронзу. 

Также фигурист является олимпийским чемпионом Милана-2026 в команде. В личных соревнованиях занял восьмое место.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
Молодец конечно. Но программы так и не было
Ему очень нужна была эта победа. Какое же облегчение, что сезон для Ильи закончился на такой ноте! Пусть дальше будет только лучше)
Молодец что смог собраться после Олимпиады и Победить !
Поздравления Илье 🥳
Психологически важная победа.
Но надо меняться. Катания нет, а главный козырь - прыжки тоже уже нелегкие и не такие уж стабильные. Заматерел что ли ближе к ои? Что-то с ним не то, как будто какой-то неведомы пубертат накрыл .. в 22 года)
Поздравляю Илью, просто молодец, держал всю программу под контролем и доехал без явных ошибок. Для дальнейшей уверенности в себе это очень важная победа.
Поздравляю Илью с победой и золотой медалью на ЧМ по фигурному катанию!
Поздравляю! ) эта победа была очень важна для Ильи после лички ОИ.
Здоровья и удачи в следующем сезоне!
Мне кажется, если Илья хочет доехать до следующей Олимпиады и там блеснуть, нужна какая-то оптимизация усилий. Никакой организм не выдержит, если 4 года непрерывно прыгать квады.
Либо пропуск сезона-двух, либо катание по облегчённой программе и работа над компонентами (которые ему дают отчасти авансом, особенно в ПП).
Трусова хоть делала вид, что катается. А этот только прыгает
Материалы по теме
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й
57 минут назад
Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2026
сегодня, 10:35
Татьяна Тарасова: «Меня сильнее всего впечатлил прокат Малинина. Он показал себя настоящим спортсменом, героем своего времени»
26 марта, 19:58
Рекомендуем
Главные новости
Александр Селевко: «Произвольная была не идеальной, но я справился после ошибки. Рад, что закончился такой трудный и напряженный сезон»
4 минуты назад
Стивен Гоголев: «Я очень доволен этим сезоном. Мой первый ЧМ и личный рекорд — это было очень по-особенному»
16 минут назад
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник покажут произвольные танцы
16 минут назад
Тарасова о Малинине: «Как он себя сейчас переборол. Насколько ему тяжело было все это сделать, но он сделал»
19 минут назад
Шун Сато: «Я не думал, что могу обойти Кагияму, он на другом уровне. Весь сезон он был для меня ориентиром»
24 минуты назад
Малинин исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира. Четверного акселя не было
38 минут назад
Аймоз о планах на будущее: «Выступлю в шоу, поставлю программы для других фигуристов, а в следующем сезоне увидимся на Гран-при»
45 минут назад
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й
57 минут назад
Ника Эгадзе: «Я не доволен собой, все можно было сделать лучше. Главный урок, который я извлек из этого сезона, — нужно слушать себя»
сегодня, 14:04
Карина Акопова: «Рады, что у нас получилось перейти в другую страну. Безумно благодарны России»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
сегодня, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
сегодня, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Рекомендуем