Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию
Малинин третий раз подряд победил на чемпионате мира по фигурному катанию.
Американский фигурист Илья Малинин выиграл третье в своей карьере золото чемпионата мира по фигурному катанию.
Сегодня 21-летний американец одержал победу на ЧМ-2026 в Праге. В короткой программе он набрал 111,29 балла, в произвольной – 218,11. По сумме двух программ (329,40) он обошел занявшего второе место японца Юму Кагияму на 22 балла.
Ранее Малинин побеждал на ЧМ в 2024 и 2025 годах, в 2023-м завоевал бронзу.
Также фигурист является олимпийским чемпионом Милана-2026 в команде. В личных соревнованиях занял восьмое место.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Но надо меняться. Катания нет, а главный козырь - прыжки тоже уже нелегкие и не такие уж стабильные. Заматерел что ли ближе к ои? Что-то с ним не то, как будто какой-то неведомы пубертат накрыл .. в 22 года)
Здоровья и удачи в следующем сезоне!
Либо пропуск сезона-двух, либо катание по облегчённой программе и работа над компонентами (которые ему дают отчасти авансом, особенно в ПП).