Аймоз о планах на будущее: «Выступлю в шоу, поставлю программы для других фигуристов, а в следующем сезоне увидимся на Гран-при»

Аймоз: увидимся на этапах Гран-при в следующем сезоне.

Французский фигурист Кевин Аймоз сообщил, что продолжит карьеру в следующем сезоне.

На чемпионате мира-2026 Аймоз занял 7-е место.

«Я был очень счастлив после своего выступления; это было действительно здорово. Я проснулся сегодня с чувством облегчения, потому что это последний день чемпионата мира. Немного похоже на последний день в школе, когда ты еще ребенок.

Конечно, я испытывал давление, потому что это чемпионат мира. Но музыка сделала меня счастливым – было так здорово показать свое «Болеро» в последний раз. Многие фигуристы катались под эту музыку, но я представил свою версию.

Выступление Юмы [Кагиямы] было завораживающим. Я увидел сегодня потрясающие прокаты, и это было по-настоящему круто.

Мои ближайшие планы – отпуск. Я выступлю в нескольких шоу, поставлю программы для других фигуристов, поработаю над своими новыми программами. А в следующем сезоне мы с вами увидимся на Гран-при», – сказал Аймоз.