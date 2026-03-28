Аймоз о планах на будущее: «Выступлю в шоу, поставлю программы для других фигуристов, а в следующем сезоне увидимся на Гран-при»
Французский фигурист Кевин Аймоз сообщил, что продолжит карьеру в следующем сезоне.
На чемпионате мира-2026 Аймоз занял 7-е место.
«Я был очень счастлив после своего выступления; это было действительно здорово. Я проснулся сегодня с чувством облегчения, потому что это последний день чемпионата мира. Немного похоже на последний день в школе, когда ты еще ребенок.
Конечно, я испытывал давление, потому что это чемпионат мира. Но музыка сделала меня счастливым – было так здорово показать свое «Болеро» в последний раз. Многие фигуристы катались под эту музыку, но я представил свою версию.
Выступление Юмы [Кагиямы] было завораживающим. Я увидел сегодня потрясающие прокаты, и это было по-настоящему круто.
Мои ближайшие планы – отпуск. Я выступлю в нескольких шоу, поставлю программы для других фигуристов, поработаю над своими новыми программами. А в следующем сезоне мы с вами увидимся на Гран-при», – сказал Аймоз.
Для себя хорошее место занял - седьмое. Молодец. Хотя конкуренция в мужском ФК сейчас сильная словно бы только на бумаге..