  Аймоз о планах на будущее: «Выступлю в шоу, поставлю программы для других фигуристов, а в следующем сезоне увидимся на Гран-при»
Аймоз о планах на будущее: «Выступлю в шоу, поставлю программы для других фигуристов, а в следующем сезоне увидимся на Гран-при»

Французский фигурист Кевин Аймоз сообщил, что продолжит карьеру в следующем сезоне. 

На чемпионате мира-2026 Аймоз занял 7-е место.

«Я был очень счастлив после своего выступления; это было действительно здорово. Я проснулся сегодня с чувством облегчения, потому что это последний день чемпионата мира. Немного похоже на последний день в школе, когда ты еще ребенок. 

Конечно, я испытывал давление, потому что это чемпионат мира. Но музыка сделала меня счастливым – было так здорово показать свое «Болеро» в последний раз. Многие фигуристы катались под эту музыку, но я представил свою версию.

Выступление Юмы [Кагиямы] было завораживающим. Я увидел сегодня потрясающие прокаты, и это было по-настоящему круто.

Мои ближайшие планы – отпуск. Я выступлю в нескольких шоу, поставлю программы для других фигуристов, поработаю над своими новыми программами. А в следующем сезоне мы с вами увидимся на Гран-при», – сказал Аймоз.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
Кевин!❤️❤️❤️ Это лучшая новость! Жду! Хорошего отдыха и вдохновения!
Ну и хорошо, продолжит радовать нас интересными программами)

Для себя хорошее место занял - седьмое. Молодец. Хотя конкуренция в мужском ФК сейчас сильная словно бы только на бумаге..
28 лет, ещё кататься и кататься, одни эмоции чего стоят). Тем более следующая олимпиада в Париже
Я рада, что Кевин остается еще хотя бы на сезон. Среди всего этого прыжкового безумия, так иногда хочется просто насладиться эстетически....Его линии, его чувство музыки, его всегда самобытные постановки - такая редкость в наше время. Пусть не всегда получаются прокаты, но, когда они получаются, то от него глаз не оторвать. Удачи Кевину в следующем сезоне!!!
После этого сезона точно буду много раз пересматривать Judas Кевина и ждать новых постановок. Всегда самый хореографичный фигурист! 7-е место на ЧМ для него - хорошо. Максимум был четвёртым в 2023-м году, но это вообще практически предел для компонентного европейского фигуриста без квадлутца, квадфлипа.
Судя по этому ЧМ Кевин начал направлять эмоции в нужное русло, но они всегда при нём.
Интересно, а кто в этом году закончит, ну Сакомото понятно.
Думаю, Браун. И, возможно, Боян.
И интересно, кому Кевин будет ставить программы.
Кевину здоровья, сил, мастерства и свершений!
Кевин сегодня порадовал своим прокатом ПП. Хорошо отдохнуть и удачной подготовки к новому сезону.
