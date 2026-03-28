Карина Акопова: «Рады, что у нас получилось перейти в другую страну. Безумно благодарны России»

Фигуристы Акопова и Рахманин: выступаем за Армению, но безумно благодарны России.

Карина Акопова , выступающая за Армению в паре с Никитой Рахманиным , оценила выступление на чемпионате мира в Праге (8-е место).

«Мы рады, что у нас наконец получилось перейти за другую страну. Безумно благодарны Российской Федерации. Сейчас выступаем за Армению, и рады, что у нас есть этот шанс. Первый международный сезон был очень интересным, моментами – реально незабываемым.

Честно, это, наверное, впервые за столько лет нашего катания вместе, что мы срываем именно эту поддержку. Мы делали ее и в ‑30 в Москве на шоу, и в каких только костюмах не делали. Это единственное, за что мы вообще не переживаем в программе. Но мы перекатили траекторию въезда, чуть-чуть не попали в темп, у меня не получилось докатить дугу. Я пыталась всячески помочь Никите, но, к сожалению, не получилось. Будем учиться на ошибках. Никита извинялся? Нет, это была ошибка обоих. Мы просто доехали, доползли и показали наш максимум на данный момент.

Идеи на следующий сезон? Вообще нет. Мы думали только о визах, о прыжках и обо всем, о чем только можно, но не о следующем сезоне. Но он точно будет, просто мы пока не задумывались. Сейчас идем отдыхать в Макдоналдс», – сказала Акопова.