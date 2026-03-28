Алла Шишкина: «Мне кажется, на Играх в Италии Трусова взяла бы золото, даже если бы сделала тренировочный прокат»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина пожелала фигуристке Александре Трусовой победить на Олимпиады-2030.

«Желаю Александре Трусовой на следующих Олимпийских играх взять золото. Мне кажется, на Играх в Италии она взяла бы золото, даже если бы сделала свой тренировочный прокат.

Четверной через полгода после рождения ребенка? Она большая молодец. Не зря говорят, что Трусова – трендсеттер в фигурном катании, первая женщина, прыгнувшая пять четверных.

Самое главное, чтобы у нее было хорошее здоровье и чтобы ее пустили на международную арену. Хотя никому из спортсменов не нравится, когда на них заранее вешают медали. Поэтому просто желаю ей крепкого здоровья и допуска на Олимпиаду-2030», – сказала Шишкина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
если бы да кабы. по короткой она бы получила меньше Петросян, по произвольной даже с четверным лутцем, даже с двумя ее нашли бы где порезать
Трусова бы ничего там не взяла
Согласен...есть такое понятие король тренировок.... если Трусова каждый месяц на соревнованиях прыгала 4-8 четверных в программах, тогда вопросов не было бы...а когда на тренировке что то там прыгнул это не показатель
дык, там уже Валиева застолбила)))
Так Трусова и была королева тренировок, в соревновательном прокате во взрослых всегда делала ошибки.
Очень сильно кажется - Трусова может что-то выиграть только, имея в прокатах чистые ультра-си, второй оценкой она проигрывала всегда. И объективно проигрывала - скольжение ее слабая сторона. А ультра-си пока еще нет.
Так мы ещё не видели полного хотя бы тренировочного проката ПП с квадом и чтобы с первой попытки снятого.
А без квада золото не взяла бы.
Офигеть, Спортс ну зачем транслировать бредни разных синхронисток, ведь понятно, что кроме фанатской слепой любви они не несут никакой логической информации 😏
