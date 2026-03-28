Алла Шишкина: «Мне кажется, на Играх в Италии Трусова взяла бы золото, даже если бы сделала тренировочный прокат»
Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина пожелала фигуристке Александре Трусовой победить на Олимпиады-2030.
«Желаю Александре Трусовой на следующих Олимпийских играх взять золото. Мне кажется, на Играх в Италии она взяла бы золото, даже если бы сделала свой тренировочный прокат.
Четверной через полгода после рождения ребенка? Она большая молодец. Не зря говорят, что Трусова – трендсеттер в фигурном катании, первая женщина, прыгнувшая пять четверных.
Самое главное, чтобы у нее было хорошее здоровье и чтобы ее пустили на международную арену. Хотя никому из спортсменов не нравится, когда на них заранее вешают медали. Поэтому просто желаю ей крепкого здоровья и допуска на Олимпиаду-2030», – сказала Шишкина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
А без квада золото не взяла бы.