Алла Шишкина: «Мне кажется, на Играх в Италии Трусова взяла бы золото, даже если бы сделала тренировочный прокат»

Шишкина: на Олимпиаде-2026 Трусова победила бы даже с тренировочным прокатом.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина пожелала фигуристке Александре Трусовой победить на Олимпиады-2030.

«Желаю Александре Трусовой на следующих Олимпийских играх взять золото. Мне кажется, на Играх в Италии она взяла бы золото, даже если бы сделала свой тренировочный прокат.

Четверной через полгода после рождения ребенка? Она большая молодец. Не зря говорят, что Трусова – трендсеттер в фигурном катании, первая женщина, прыгнувшая пять четверных.

Самое главное, чтобы у нее было хорошее здоровье и чтобы ее пустили на международную арену. Хотя никому из спортсменов не нравится, когда на них заранее вешают медали. Поэтому просто желаю ей крепкого здоровья и допуска на Олимпиаду-2030», – сказала Шишкина.