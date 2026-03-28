Татьяна Тарасова: «Чемпионат мира сравним с чемпионатом России, но у нас покруче будет»

Тарасова: чемпионат мира сравним с чемпионатом России, но у нас покруче будет.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила уровень чемпионата мира с чемпионатом России.

«Чемпионат мира сравним с нашим чемпионатом России, но у нас покруче будет. Не знаю, с чем связано падение уровня, но на чемпионате мира как-то не учат нового.

Поднимет ли уровень возвращение наших? Будем живы, тогда посмотрим. Не скоро еще три наших девочки поедут на международные турниры. А одна – это одна», – сказала Тарасова.