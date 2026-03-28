Татьяна Тарасова: «Чемпионат мира сравним с чемпионатом России, но у нас покруче будет»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила уровень чемпионата мира с чемпионатом России.
«Чемпионат мира сравним с нашим чемпионатом России, но у нас покруче будет. Не знаю, с чем связано падение уровня, но на чемпионате мира как-то не учат нового.
Поднимет ли уровень возвращение наших? Будем живы, тогда посмотрим. Не скоро еще три наших девочки поедут на международные турниры. А одна – это одна», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
9 комментариев
Мировая женская одиночка не стала хуже за последние 4 года. Она осталась на таком же среднем уровне. Просто с россиянками она выглядела мощно
Ну хоть так, после ОИ обдало их холодным душем, хоть не говорят теперь, что первая наша десятка всех вынесет на ЧМ.
По технике вынесет, но их компоненты отдадут другим
Что бы им давали компоненты федерауия тоже должна работать, а не говорить что у нас что-то не так с вращениями.
ЧР эти четыре года был ну очень интересен, смотрелся на одном дыхании.
У нас же есть КПК! Зачем нам ЧМ и ОИ?)))
