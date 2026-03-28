Ирина Роднина: «Победы Сакамото и Лью без россиян теряют ценность? Они не виноваты в том, что нет наших спортсменов»

Роднина: российским фигуристкам есть чему поучиться у Лью.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о победах иностранных фигуристок на главных стартах.

Американка Алиса Лью выиграла Олимпийские игры, японка Каори Сакамото победила на чемпионате мира.

«Чемпионат мира после Олимпийских игр всегда смахивает на утешительный турнир. Олимпийские чемпионы его пропускают, а золото забирают те, кто не смог на Олимпиаде .

Победы Сакамото и Лью без россиян теряют ценность? Они же не виноваты в том, что нет наших спортсменов. Рассуждать в таком ключе нет никакого смысла. К тому же российским фигуристкам есть чему поучиться у той же Алисы Лью», – сказала Роднина.