Ирина Роднина: «Победы Сакамото и Лью без россиян теряют ценность? Они не виноваты в том, что нет наших спортсменов»

Роднина: российским фигуристкам есть чему поучиться у Лью.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о победах иностранных фигуристок на главных стартах.

Американка Алиса Лью выиграла Олимпийские игры, японка Каори Сакамото победила на чемпионате мира.

«Чемпионат мира после Олимпийских игр всегда смахивает на утешительный турнир. Олимпийские чемпионы его пропускают, а золото забирают те, кто не смог на Олимпиаде.

Победы Сакамото и Лью без россиян теряют ценность? Они же не виноваты в том, что нет наших спортсменов. Рассуждать в таком ключе нет никакого смысла. К тому же российским фигуристкам есть чему поучиться у той же Алисы Лью», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
Интересная у нее логика. Постолимпийский ЧМ теряет ценность, потому что не приезжают ОЧ. А вот турниры без наших не теряют ценности, ведь спортсмены в этом не виноваты. А что Сакамото тогда виновата, что Лью не приехала?
Повторю 45-й раз. Петросян дали шанс доказать,что такая мысль имеет право на жизнь. Итог 6-е место. И даже Тутберидзе признала,что судейство было достаточно лояльное.
А с каких пор Аделия не россиянка? Сменила спортивное гражданство?
Они не виноваты, но отстранять сильнейшую в данном конкретном виде спорта страну по политическим причинам, а потом говорить всем, что это никак не влияет, это только левачкам на зарплате прокатит.
