  • Авербух о травме Синициной: «К сожалению, это достаточно распространено в танцах на льду. Сами понимаете, фигуристы катаются близко друг к другу»
Авербух о травме Синициной: «К сожалению, это достаточно распространено в танцах на льду. Сами понимаете, фигуристы катаются близко друг к другу»

Авербух о травме Синициной: это часть профессии, такое случается с каждым.

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух отреагировал на инцидент с Викторией Синициной.

Накануне в Москве проходило шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет». Синицина получила травму, когда ее партнер Никита Кацалапов во время проката случайно порезал ей ногу лезвием конька. Фигуристке наложили два шва. 

«Во-первых, хочется пожелать Вике скорейшего выздоровления. Я так понимаю, все более-менее обошлось. К сожалению, это достаточно распространенная травма в танцах на льду. Сами понимаете, фигуристы катаются близко друг к другу — и подобные вещи случаются.

Могу вспомнить множество таких повреждений на «Ледниковом периоде». Да и каждый фигурист высокого уровня переживал такое. Бывает, пары сталкиваются и коньками наносят травмы друг другу. Увы, это часть профессии.

Мне вспоминается наше с Ириной Лобачевой столкновение с итальянским дуэтом на Универсиаде. Тогда итальянке сильно порезали ногу. Это была чистая случайность. Разумеется, выступить соперники не смогли. Мы же, как откатались, сразу отправились к ним в больницу и принесли извинения. С их стороны не было никаких претензий. Все понимали, что это несчастный случай.

Повторюсь, каждый фигурист хоть раз сталкивался с подобным», — заявил Авербух.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
Материалы по теме
Синициной наложили швы из-за пореза коньком на шоу: «Ногу зашили, все хорошо. Буду выздоравливать»
сегодня, 08:02
Кацалапов о порезе Синициной: «Наложили два шва, Вика в порядке. В первый раз произошел такой неприятный инцидент»
вчера, 20:37Видео
Синицина получила порез ноги во время выступления с Кацалаповым в шоу Навки
вчера, 20:20Видео
Рекомендуем
Главные новости
Елена Вайцеховская: «Победа Каори Сакамото абсолютна. Не ей надо думать о том, что могло бы быть, если бы»
21 минуту назад
Софья Самоделкина: «Меня все еще беспокоит травма. Повреждено колено, иногда я тренируюсь всего по часу в день»
40 минут назад
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Сяо Хим Фа, Селевко, Сато, Кагияма, Гоголев выступят с произвольными программами
сегодня, 11:00Live
Эмбер Гленн: «Я истощена морально, эмоционально и физически после сезона, полного экстремальных взлетов и падений»
51 минуту назад
Илья Авербух: «Чемпионство Сакамото для профессионалов всегда будет соотноситься с тем временем, когда не было российских фигуристов»
сегодня, 11:00
Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2026
сегодня, 10:35
Татьяна Тарасова: «Сакамото показала всему миру, как надо кататься. Сейчас буду искать, как послать ей цветы»
сегодня, 09:32
Анастасия Губанова продолжит карьеру
сегодня, 09:00
Пинзарроне о возвращении после травмы: «Я даже не знала, смогу ли поехать на ЧЕ, Олимпиаду и ЧМ. Только в последние два месяца тренировалась без боли»
сегодня, 08:11
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник покажут произвольные танцы
сегодня, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
сегодня, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Рекомендуем