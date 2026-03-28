Авербух о травме Синициной: «К сожалению, это достаточно распространено в танцах на льду. Сами понимаете, фигуристы катаются близко друг к другу»

Авербух о травме Синициной: это часть профессии, такое случается с каждым.

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух отреагировал на инцидент с Викторией Синициной.

Накануне в Москве проходило шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет». Синицина получила травму, когда ее партнер Никита Кацалапов во время проката случайно порезал ей ногу лезвием конька. Фигуристке наложили два шва.

«Во-первых, хочется пожелать Вике скорейшего выздоровления. Я так понимаю, все более-менее обошлось. К сожалению, это достаточно распространенная травма в танцах на льду. Сами понимаете, фигуристы катаются близко друг к другу — и подобные вещи случаются.

Могу вспомнить множество таких повреждений на «Ледниковом периоде». Да и каждый фигурист высокого уровня переживал такое. Бывает, пары сталкиваются и коньками наносят травмы друг другу. Увы, это часть профессии.

Мне вспоминается наше с Ириной Лобачевой столкновение с итальянским дуэтом на Универсиаде. Тогда итальянке сильно порезали ногу. Это была чистая случайность. Разумеется, выступить соперники не смогли. Мы же, как откатались, сразу отправились к ним в больницу и принесли извинения. С их стороны не было никаких претензий. Все понимали, что это несчастный случай.

Повторюсь, каждый фигурист хоть раз сталкивался с подобным», — заявил Авербух.