Елена Вайцеховская: «Победа Каори Сакамото абсолютна. Не ей надо думать о том, что могло бы быть, если бы»

Вайцеховская: не Сакамото, а русским надо думать, выдержали бы они конкуренцию.

Журналист Елена Вайцеховская считает, что отсутствие российских фигуристок не обесценивает победу Каори Сакамото на чемпионате мира в Праге.

«Мне кажется, рассуждения о неполноценности чьих-то побед в связи с тем, что на том или ином чемпионате не было русских соперников — это не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Для любого спортсмена гораздо большее значение имеет не то, с кем именно он соревновался, а как выступил он сам. Было за что себя упрекнуть или нет.

С этой точки зрения победа Каори Сакамото абсолютна. Не ей надо думать о том, что могло бы быть, если бы, а тем, кто не имел возможности поехать на ЧМ — о том, сумели бы они выдержать конкуренцию с человеком, способным так кататься.

Большая иллюзия, кстати, что в отсутствии Алисы Лью Сакамото было психологически проще. Не бывает просто, когда знаешь, что это твой самый последний старт. Самая последняя возможность откатать программы так, как никогда в жизни. И никакого права на ошибку при этом, поскольку тоже знаешь: возможности что-то исправить у тебя уже не будет», – написала Вайцеховская.