Елена Вайцеховская: «Победа Каори Сакамото абсолютна. Не ей надо думать о том, что могло бы быть, если бы»

Вайцеховская: не Сакамото, а русским надо думать, выдержали бы они конкуренцию.

Журналист Елена Вайцеховская считает, что отсутствие российских фигуристок не обесценивает победу Каори Сакамото на чемпионате мира в Праге. 

«Мне кажется, рассуждения о неполноценности чьих-то побед в связи с тем, что на том или ином чемпионате не было русских соперников — это не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Для любого спортсмена гораздо большее значение имеет не то, с кем именно он соревновался, а как выступил он сам. Было за что себя упрекнуть или нет.

С этой точки зрения победа Каори Сакамото абсолютна. Не ей надо думать о том, что могло бы быть, если бы, а тем, кто не имел возможности поехать на ЧМ — о том, сумели бы они выдержать конкуренцию с человеком, способным так кататься.

Большая иллюзия, кстати, что в отсутствии Алисы Лью Сакамото было психологически проще. Не бывает просто, когда знаешь, что это твой самый последний старт. Самая последняя возможность откатать программы так, как никогда в жизни. И никакого права на ошибку при этом, поскольку тоже знаешь: возможности что-то исправить у тебя уже не будет», – написала Вайцеховская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Вайцеховской
Елена Вайцеховская
А зачем ей об этом думать? Она разве является причиной чьего то отсутствия?
С последней фразой согласен - выйти, зная, что в последний раз, а до этого у тебя вся жизнь посвящена этому катанию и не сделать ни единой ошибки - просто вау. Как резко она заходила во все элементы, что прыжки, что во вращения - абсолютно без страха и какого-то сомнения. Абсолютно заслуженная победа и вот именно вчера никто из действующих российских фигуристок еще не победил был. Прошлые золотые награды действительно были тогда, когда прямо в этот момент есть действующий недопущенный более сильный спортсмен. ТЩК бы могли при ультра-си, Валиева из 2022 разумеется тоже, но честно сомневаюсь, что смогла бы нынешняя Аделия - только при 3-м акселе и 4 тулупе и идеальных прокатах, но сейчас Аделия далеко не в той форме, чтобы этот контент делать.
Счас повыскакивают и в миллионный раз заявят, мол, если бы Сидорова-Петрова-Иванова-Кардашьян выступали, то, Сакамото не видать первого места как своих ушей. Ладно, что делать, пусть себя вот хоть этим успокоят.
Меньше бесится будут.
Ответ Juliejulie Londonlondon
После ОИ всем Лью покоя не давала, теперь на Каори переключились. Порадовались бы за прекрасную фигуристку и очень порядочного человека!
Сакамото ездила везде, где хотела, много лет, кроме ковидного периода. И много лет не была первой. Может и непоехавшие с первой попытки не выиграли бы, но у них был бы опыт международных соревнований, которого сейчас нет.
Каори выступила в свою силу и победила честно присутствующих на ЧМ фигуристок. Она чемпионка этого турнира, но не мира)
Ответ Маргарита В Сафронова
Ещё скажите "не вселенной") Каори уйдет не побежденной и лучшей в мире, мнение кучки фанатов нисколько не повлияет на ее величие.
совет гениальный, просто в копилку советов =))
