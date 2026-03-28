Софья Самоделкина: «Меня все еще беспокоит травма. Повреждено колено, иногда я тренируюсь всего по часу в день»

Самоделкина: травма все еще беспокоит, иногда тренируюсь всего по часу в день.

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина оценила выступление на чемпионате мира в Праге (12-е место).

«Чувствую себя неплохо, но я немного расстроена своим выступлением. Программа была не совсем плохой, но и не сказать что хорошей. Все нормально, но, думаю, на тренировках у меня получалось лучше. Тренер сказал, что есть определенные причины, почему я показала именно такой прокат.

Меня все еще беспокоит травма. У меня повреждено колено, и иногда я тренируюсь всего по часу в день. Так что сейчас я собираюсь домой. Надеюсь, получится восстановить колено. Я хочу подлечить тело и просто отдохнуть.

Очень хочу поехать в Казахстан. Хочу увидеть семью, друзей, своих собак... и, возможно, съездить в какую-нибудь еще страну, посмотрим. Затем я хочу поставить, скорее всего, две новые программы к следующему сезону, хотя мне очень нравились программы этого года.

Да, я действительно боролась, и я горжусь этим. После того как я упустила лутц, я подумала: «Боже мой, это же был мой самый дорогой каскад». Я знаю, что флип – тулуп получился не лучшим образом, но я все равно пошла на него и боролась до конца. Я этим горжусь», – сказала Самоделкина.