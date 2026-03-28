Софья Самоделкина: «Меня все еще беспокоит травма. Повреждено колено, иногда я тренируюсь всего по часу в день»

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина оценила выступление на чемпионате мира в Праге (12-е место).

«Чувствую себя неплохо, но я немного расстроена своим выступлением. Программа была не совсем плохой, но и не сказать что хорошей. Все нормально, но, думаю, на тренировках у меня получалось лучше. Тренер сказал, что есть определенные причины, почему я показала именно такой прокат.

Меня все еще беспокоит травма. У меня повреждено колено, и иногда я тренируюсь всего по часу в день. Так что сейчас я собираюсь домой. Надеюсь, получится восстановить колено. Я хочу подлечить тело и просто отдохнуть.

Очень хочу поехать в Казахстан. Хочу увидеть семью, друзей, своих собак... и, возможно, съездить в какую-нибудь еще страну, посмотрим. Затем я хочу поставить, скорее всего, две новые программы к следующему сезону, хотя мне очень нравились программы этого года.

Да, я действительно боролась, и я горжусь этим. После того как я упустила лутц, я подумала: «Боже мой, это же был мой самый дорогой каскад». Я знаю, что флип – тулуп получился не лучшим образом, но я все равно пошла на него и боролась до конца. Я этим горжусь», – сказала Самоделкина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
при таком весе не удивительно что беспокоит колено. в габариты правильные нужно вернуться, и все будет ок - по крайней мере с тройными прыжками
к сожалению да, нагрузка на коленный сустав в фк немаленькая, и вес имеет ключевое значение
и хуже всего, что если проблемы уже проявились, это вряд ли можно исправить полностью. крепко закачать мышцы вокруг колена - это тоже добавляет веса )
Оправдания в пользу бедных
Нравится как смотрится на льду София. Такая взрослая, такая высокая, и настрой всегда хороший.
Софья, перед друзьями (фанами) не оправдываются - это им не надо. Они любят тебя такой какая ты есть.
Перед недругами (хейтерами) - тем более не надо оправдываться, потому что им только это и надо)))
Колено лучше в межсезонье долечить. А то можно потом вылететь в самый неподходящий момент.
что ж там за травма, что колено так и не прошло, не дай бог как у Горбачевой
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото победила, Чиба – 2-я, Пинзарроне – 3-я
вчера, 20:55
Софья Самоделкина: «Казахстан теперь сильная страна в фигурном катании. Мы с Шайдоровым показали действительно хорошие результаты на Олимпиаде»
25 марта, 16:13
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сакамото выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Гленн – 3-я
25 марта, 15:22
Рекомендуем
Главные новости
Алла Шишкина: «Мне кажется, на Играх в Италии Трусова взяла бы золото, даже если бы сделала тренировочный прокат»
11 минут назад
Татьяна Тарасова: «Чемпионат мира сравним с чемпионатом России, но у нас покруче будет»
24 минуты назад
Ирина Роднина: «Победы Сакамото и Лью без россиян теряют ценность? Они не виноваты в том, что нет наших спортсменов»
32 минуты назад
Авербух о травме Синициной: «К сожалению, это достаточно распространено в танцах на льду. Сами понимаете, фигуристы катаются близко друг к другу»
49 минут назад
Елена Вайцеховская: «Победа Каори Сакамото абсолютна. Не ей надо думать о том, что могло бы быть, если бы»
сегодня, 11:48
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Сяо Хим Фа, Селевко, Сато, Кагияма, Гоголев выступят с произвольными программами
сегодня, 11:00Live
Эмбер Гленн: «Я истощена морально, эмоционально и физически после сезона, полного экстремальных взлетов и падений»
сегодня, 11:18
Илья Авербух: «Чемпионство Сакамото для профессионалов всегда будет соотноситься с тем временем, когда не было российских фигуристов»
сегодня, 11:00
Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2026
сегодня, 10:35
Татьяна Тарасова: «Сакамото показала всему миру, как надо кататься. Сейчас буду искать, как послать ей цветы»
сегодня, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
47 минут назад
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
сегодня, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Рекомендуем