Эмбер Гленн: «Я истощена морально, эмоционально и физически после сезона, полного экстремальных взлетов и падений»
Американская фигуристка Эмбер Гленн подвела итоги выступления на чемпионате мира в Праге.
Гленн шла третьей после короткой программы, но допустила ряд ошибок в произвольной и опустилась на пятую строчку.
«Спасибо всем за любовь и поддержку. Со мной все в порядке! Скорее, я просто истощена морально, эмоционально и физически после сезона, полного экстремальных взлетов и падений.
Я сделала то, что наметила себе еще 6 лет назад.
Прыгнуть тройной аксель и попасть на Олимпиаду — и никто не сможет у меня этого отнять», – написала Гленн в соцсети X.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
И к тому же стала ОЧ.
Золото в команднике обычно не особо ценится.
