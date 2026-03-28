Эмбер Гленн: «Я истощена морально, эмоционально и физически после сезона, полного экстремальных взлетов и падений»

Американская фигуристка Эмбер Гленн подвела итоги выступления на чемпионате мира в Праге. 

Гленн шла третьей после короткой программы, но допустила ряд ошибок в произвольной и опустилась на пятую строчку.

«Спасибо всем за любовь и поддержку. Со мной все в порядке! Скорее, я просто истощена морально, эмоционально и физически после сезона, полного экстремальных взлетов и падений.

Я сделала то, что наметила себе еще 6 лет назад.

Прыгнуть тройной аксель и попасть на Олимпиаду — и никто не сможет у меня этого отнять», – написала Гленн в соцсети X. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
И к тому же стала ОЧ.
Золото в команднике обычно не особо ценится.
