  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
12

Илья Авербух: «Чемпионство Сакамото для профессионалов всегда будет соотноситься с тем временем, когда не было российских фигуристов»

Илья Авербух заявил, что не может назвать японку Каори Сакамото выдающейся фигуристкой. 

«Поздравлю Сакамото, но ее четырехкратное чемпионство для профессионалов всегда будет соотноситься с тем временем, когда не было российских фигуристов, что несправедливо и по отношению к японской фигуристке. Она очень хорошая спортсменка. Стать четырехкратной чемпионкой мира — выдающийся результат, но говорить, что Сакамото выдающаяся я бы не стал.

Она очень хорошая катальщица, а выдающиеся чемпионы — те, которые двигают фигурное катание вперед. В свое время это были Загитова, Медведева, которые вывели катание на новый уровень. Потом были замечательные девочки: Косторная, Трусова, Щербакова и Валиева. Все они толкали женское одиночное фигурное катание вперед.

Если говорить глобально, то были и Плющенко с Ягудиным, а сейчас таким выдающимся фигуристом является Илья Малинин. Это немножко другой уровень чемпионства.

Сакамото запомнится хорошим и качественным скольжением и тем, что при ней женское одиночное катание сделало в технической базе шаг назад», — сказал Авербух.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoАлина Загитова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЕвгения Медведева
logoАлена Косторная
logoАнна Щербакова
logoКамила Валиева
logoИлья Авербух
logoИлья Малинин
logoКаори Сакамото
logoсборная России
женское катание
logoсборная Японии
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Смешал кислое с пресным, чемпионство с движением спорта вперёд. Чемпионство не будет ассоциироваться с отсутствием кого-либо - иначе придётся вспомнить о чемпионстве Синицыной-Кацалапова в отсутствии Пападакис-Сизерона.
Ответ Marya Y
Пападакис-Сизерон сами не приехали, их никто не отстранял. Так что вы это мешаете кислое с пресным. Кстати, Синицына Кацалапов обыгрывали и ПС в том числе.
Да всем плевать кого там нет. Это все забудется. Титулы останутся. Сам бы не позорился. Единственный титул Авербуха ЧМ во время отсутствия Анисиной. Шаг назад, Илья? Как и ЧЕ тоже без Анисиной. Второй шаг назад. Или это другое?
Ответ Срезик
Я и не помню что он ЧМ. Их я больше по серебру Олимпиады помню, когда все топы начали валиться на лед как груши, что в танцах в те времена было немыслимо.
На играх тоже не было российских (нейтральных) фигуристов?
Как-то даже "великий" фигурист Козловский сказал, прокат забудется итд
Сакамото для Авербуха слишком взрослая?
Чем Сакамото хуже Медведевой?
То им зреложенское подавай, а теперь и оно не по нраву. Не угодишь этим профессионалам ФК...
Чем Медведева и Загитова «двигали вперед»? Одна была просто очень стабильна. Вторая прыгала Л+Р, который еще Слуцкая прыгала. Развитие началось с ТЩК, вот там реально был толчок
У спортсменов не как в искусстве.Это там на конкурсах,если по мнению жюри никто не соответствует по уровню,могут не присудить первую премию,иногда и первую-вторую,бывали даже случаи,когда только звания дипломантов присуждали, лауреатов не было вообще.
А в спорте с любым уровнем результатов всё равно кто-то будет иметь звание чемпиона мира.
И в какие-то годы это мб как уровень конкуренции с нашими бывшими звёдами,так и на полном безрыбье с контентом 20-30-летней давности.
Сути это не меняет
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Авербух о чемпионате мира: «Обязательно посмотрю прокаты Малинина. Хочу, чтобы он вернул себе звание лучшего»
26 марта, 14:38
Валиева, Загитова, Гуменник, Кондратюк, Трусова и Игнатов, Косторная и Куница выступят на турнире шоу-программ «Русский вызов»
25 марта, 11:13
Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»
11 марта, 16:43
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Малинин, Сяо Хим Фа, Селевко, Сато, Кагияма, Гоголев выступят с произвольными программами
36 минут назадLive
Эмбер Гленн: «Я истощена морально, эмоционально и физически после сезона, полного экстремальных взлетов и падений»
17 минут назад
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
27 минут назад
Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2026
сегодня, 10:35
Татьяна Тарасова: «Сакамото показала всему миру, как надо кататься. Сейчас буду искать, как послать ей цветы»
сегодня, 09:32
Анастасия Губанова продолжит карьеру
сегодня, 09:00
Пинзарроне о возвращении после травмы: «Я даже не знала, смогу ли поехать на ЧЕ, Олимпиаду и ЧМ. Только в последние два месяца тренировалась без боли»
сегодня, 08:11
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник покажут произвольные танцы
сегодня, 08:09
Ирина Роднина: «Я всегда буду считать распад СССР ужасной катастрофой. В 1991 году у всех жизнь просто обрушилась»
сегодня, 08:08
Синициной наложили швы из-за пореза коньком на шоу: «Ногу зашили, все хорошо. Буду выздоравливать»
сегодня, 08:02
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Рекомендуем